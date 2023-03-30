Об этом информирует Энергоатом .

"Так мы расширяем свои возможности и укрепим связь Украины с европейской энергосистемой. Это очень важно в условиях, когда Россия ведет прицельные обстрелы нашей энергетической инфраструктуры", - сказал президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

На площадке уже смонтирована часть необходимого оборудования, а подразделения Энергоатома проводят работы перед пусконаладочным процессом.

Сообщается, как только Энергоатом и Укрэнерго выполнят часть своих обязательств, линию можно будет вводить в эксплуатацию.

Специалисты оценивают, что это произойдет в апреле этого года.

"В перспективе эта линия электропередачи даст Украине возможность экспортировать и импортировать электроэнергию в страны ЕС, что окажет положительное влияние на развитие отечественной экономики", - добавил Котин.

Воздушная линия электропередачи работала еще при СССР, однако после распада в 1991 году ее вывели из строя.