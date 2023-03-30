Энергоатом готовится запустить воздушную ЛЭП, соединяющую украинскую и европейскую энергосистемы
В Украине готовят к запуску воздушную линию, которая через Польшу соединится европейскими энергосистемами, она не работала от провозглашения независимости в 1991 году
Об этом информирует Энергоатом .
"Так мы расширяем свои возможности и укрепим связь Украины с европейской энергосистемой. Это очень важно в условиях, когда Россия ведет прицельные обстрелы нашей энергетической инфраструктуры", - сказал президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.
На площадке уже смонтирована часть необходимого оборудования, а подразделения Энергоатома проводят работы перед пусконаладочным процессом.
Сообщается, как только Энергоатом и Укрэнерго выполнят часть своих обязательств, линию можно будет вводить в эксплуатацию.
Специалисты оценивают, что это произойдет в апреле этого года.
"В перспективе эта линия электропередачи даст Украине возможность экспортировать и импортировать электроэнергию в страны ЕС, что окажет положительное влияние на развитие отечественной экономики", - добавил Котин.
Воздушная линия электропередачи работала еще при СССР, однако после распада в 1991 году ее вывели из строя.
- По состоянию на 27 марта в энергосистеме Украины сохранялся профицит мощности, несмотря на увеличение потребления.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.44
Покупка 37.44Продажа 38.3
-
EUR
Покупка 40.29Продажа 41.16
- Актуальное
- Важное