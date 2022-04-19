Энергоатом будет производить ядерное топливо по технологии Westinghouse, – Котин

Об этом он сообщил в эфире Еспресо TV



Глава НАЭК "Энергоатом" напомнил: "До войны существовала программа диверсификации поставщиков ядерного топлива для украинских атомных электростанций. Соответственно, к этой программе у нас должно было быть как минимум два источника поставки топлива. И доля одного участника не должна была превышать 60 процентов и не быть менее 40 процентов.



Петр Котин рассказал, что было подписано соответствующее соглашение с Westinghouse и с российским ТВЭЛом на поставку топлива, где примерно поставлялась почти половина от ТВЭЛа, а другая часть - от Westinghouse. Но с самого начала войны было принято решение отказываться от поставок российского топлива, и это было сделано.



"В течение двух лет вместе с Westinghouse будем наращивать свое производство и закроем полностью поставки для всех наших 15 энергоблоков. Также мы сейчас открываем линию по сборке нашего собственного топлива по технологии Westinghouse в Украине, на это нужно время, около 3-4 лет. Будут два поставщика: это Westinghouse и мы сами", – заметил Котин.

Напомним, 22 ноября 2021 года Энергоатом заявил о хакерской атаке после подписания соглашения с Westinghouse