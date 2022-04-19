Энергоатом будет производить ядерное топливо по технологии Westinghouse, – Котин
Петр Котин, глава НАЭК "Энергоатом" сообщил об открытии линии сборки нашего собственного топлива с технологией Westinghouse в Украине
Об этом он сообщил в эфире Еспресо TV
Глава НАЭК "Энергоатом" напомнил: "До войны существовала программа диверсификации поставщиков ядерного топлива для украинских атомных электростанций. Соответственно, к этой программе у нас должно было быть как минимум два источника поставки топлива. И доля одного участника не должна была превышать 60 процентов и не быть менее 40 процентов.
Петр Котин рассказал, что было подписано соответствующее соглашение с Westinghouse и с российским ТВЭЛом на поставку топлива, где примерно поставлялась почти половина от ТВЭЛа, а другая часть - от Westinghouse. Но с самого начала войны было принято решение отказываться от поставок российского топлива, и это было сделано.
"В течение двух лет вместе с Westinghouse будем наращивать свое производство и закроем полностью поставки для всех наших 15 энергоблоков. Также мы сейчас открываем линию по сборке нашего собственного топлива по технологии Westinghouse в Украине, на это нужно время, около 3-4 лет. Будут два поставщика: это Westinghouse и мы сами", – заметил Котин.
- Напомним, 22 ноября 2021 года Энергоатом заявил о хакерской атаке после подписания соглашения с Westinghouse
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное