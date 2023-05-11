Об этом сообщает Министерство энергетики.

Отмечено, что без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

По состоянию на утро 11 мая из-за обстрелов в Запорожской области без газоснабжения остались 753 потребителя.

В Минэнерго пишут, что, несмотря на сложную ситуацию безопасности, энергетики продолжают восстановительные работы. Так, за сутки удалось вернуть свет для 9,5 тысяч потребителей в Донецкой и Херсонской областях.

"Враг продолжает уничтожать энергетическую инфраструктуру, пытаясь сорвать подготовку к следующей зиме. Несмотря на это, энергетики продолжают возобновлять энергоснабжение, рискуя жизнью и здоровьем. Спасибо им за это", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.