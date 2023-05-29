Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В этом населенном пункте враг разрушил почти 90% электросетей, было уничтожено 14 трансформаторных подстанций из 17, почти все опоры и пролеты линий электропередачи. Кроме того, подходы к линиям электропитания были плотно заминированы", - написал он.

Сейчас жители Черкасских Тишек уже со светом.

Восстановительные работы в Харьковской области продолжаются.