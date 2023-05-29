Энергетики вернули свет в село, где РФ разрушила почти 90% сетей, а подходы к ЛЭП заминировала
Энергетики вернули свет в Черкасские Тишки Харьковской области. Российская армия разрушила там около 90% сетей, а подходы к линиям электропередачи заминировала
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В этом населенном пункте враг разрушил почти 90% электросетей, было уничтожено 14 трансформаторных подстанций из 17, почти все опоры и пролеты линий электропередачи. Кроме того, подходы к линиям электропитания были плотно заминированы", - написал он.
Сейчас жители Черкасских Тишек уже со светом.
Восстановительные работы в Харьковской области продолжаются.
- Ранее при восстановлении линий электроснабжения в Харьковской области пиротехники обезвредили рекордное количество вражеских мин – 250 штук на участке 300 метров.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.6
-
EUR
Покупка 40Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное