Энергетики вернули свет почти 2 млн потребителей в 12 областях
Энергетики вернули свет почти 2 млн потребителей в 12 областях, которые были обесточены в результате сбоя в энергосистеме Украины 30 мая
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Энергетики вернули свет почти 2 миллионам потребителей в 12 областях Украины, которые остались без света 30 мая из-за чрезвычайной ситуации у оператора системы передачи", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что комиссия по изучению причин, повлекших аварийные отключения электроэнергии накануне, начала свою работу.
31 мая в результате обстрелов обесточено 26 населенных пунктов в Донецкой области (12,3 тыс. потребителей), а из-за непогоды без света остались 12 населенных пунктов Запорожской области.
"В результате предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", - рассказали в Минэнерго.
Отключений электроэнергии 31 мая не планируется.
- 30 мая в Украине из-за сбоя в энергосистеме произошли экстренные отключения света. Также перебои с электроснабжением были и в Молдавии.
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