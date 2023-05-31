Энергетики вернули свет почти 2 млн потребителей в 12 областях

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Энергетики вернули свет почти 2 миллионам потребителей в 12 областях Украины, которые остались без света 30 мая из-за чрезвычайной ситуации у оператора системы передачи", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что комиссия по изучению причин, повлекших аварийные отключения электроэнергии накануне, начала свою работу.

31 мая в результате обстрелов обесточено 26 населенных пунктов в Донецкой области (12,3 тыс. потребителей), а из-за непогоды без света остались 12 населенных пунктов Запорожской области.

"В результате предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", - рассказали в Минэнерго.

Отключений электроэнергии 31 мая не планируется.