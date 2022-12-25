"Энергетики сделали совершенно невозможное": в Киеве на западное Рождество обещают разве что небольшие отключения
Гендиректор Yasno Сергей Коваленко утверждает, что 25 декабря у киевлян должно быть электроснабжение, это также подтвердила спикер System Capital Management Наталья Емченко
Гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил на фейсбуке, что столица будет с электричеством на западное Рождество.
"Вы должны быть сегодня с электричеством! Может не всегда, но достаточно для этого безумного времени. Счастливого Рождества", - написал Сергей Коваленко.
Наталья Емченко, спикер System Capital Management, также подтвердила, что в Киеве будет энергоснабжение: "В Киеве сегодня все районы должны быть болье-менее с электричеством. Не на 100%, но при современных условиях - его должно быть достаточно. По крайней мере, энергетики сделали совершенно невозможное, практически чудо. Светлых вам праздников, мое дорогое воинство"
Отметим, на сайте ДТЭК Киевские электросети говорится, что в столице действуют экстренные отключения света.
Вечером 23 декабря Гендиректор Yasno писал, что ситуация с энергоснабжением улучшилась, хотя и состояние системы критическое: "Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальной город".
- Напомним, 23 декабря произошла 21-я террористическая атака России на энергетические объекты группы в течение сентября-декабря. В результате 25 энергетиков были ранены, 3 погибли. Также были пострадали спасатели и работники подрядных организаций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 41.23Продажа 42.29
- Актуальное
- Важное