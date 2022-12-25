Гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил на фейсбуке, что столица будет с электричеством на западное Рождество.

"Вы должны быть сегодня с электричеством! Может не всегда, но достаточно для этого безумного времени. Счастливого Рождества", - написал Сергей Коваленко.

Наталья Емченко, спикер System Capital Management, также подтвердила, что в Киеве будет энергоснабжение: "В Киеве сегодня все районы должны быть болье-менее с электричеством. Не на 100%, но при современных условиях - его должно быть достаточно. По крайней мере, энергетики сделали совершенно невозможное, практически чудо. Светлых вам праздников, мое дорогое воинство"

Отметим, на сайте ДТЭК Киевские электросети говорится, что в столице действуют экстренные отключения света.

Вечером 23 декабря Гендиректор Yasno писал, что ситуация с энергоснабжением улучшилась, хотя и состояние системы критическое: "Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальной город".

Напомним, 23 декабря произошла 21-я террористическая атака России на энергетические объекты группы в течение сентября-декабря. В результате 25 энергетиков были ранены, 3 погибли. Также были пострадали спасатели и работники подрядных организаций.

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