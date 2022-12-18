Энергетики считают каждый день до окончания отопительного сезона в Украине, – нардеп Кучеренко
Народный депутат Алексей Кучеренко подчеркнул, что каждый российский ракетный удар ослабляет энергетическую систему Украины
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Сегодня энергетики считают каждый день до окончания отопительного сезона в Украине. Они ведут обратный отсчет. Поскольку понимают сколь тяжел будет этот отопительный сезон", - считает Кучеренко.
Народный депутат подчеркнул усиление противовоздушной системы Украины.
"Важным элементом стабильного электроснабжения являются Вооруженные силы Украины и система ПВО Украины. Это ключевой момент, который нужно усиливать. Мы отбиваем ракетные удары РФ, но некоторые ракеты долетают. Иранские дроны-камикадзе мы уже научились сбивать. И еще, как бы мы ни восстанавливали нашу энергетическую систему, каждый российский ракетный удар ослабляет ее. Поэтому для функционирования энергетической системы Украины нужно решать комплекс проблем", - пояснил он.
- 16 декабря во время воздушной тревоги в некоторых областях Украины сообщили о работе ПВО, в столице повреждения получила энергоинфраструктура. Из-за этого в Киеве остановилось метро, отсутствовало водоснабжение, действовали экстренные отключения света.
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