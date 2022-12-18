Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Сегодня энергетики считают каждый день до окончания отопительного сезона в Украине. Они ведут обратный отсчет. Поскольку понимают сколь тяжел будет этот отопительный сезон", - считает Кучеренко.

Народный депутат подчеркнул усиление противовоздушной системы Украины.

"Важным элементом стабильного электроснабжения являются Вооруженные силы Украины и система ПВО Украины. Это ключевой момент, который нужно усиливать. Мы отбиваем ракетные удары РФ, но некоторые ракеты долетают. Иранские дроны-камикадзе мы уже научились сбивать. И еще, как бы мы ни восстанавливали нашу энергетическую систему, каждый российский ракетный удар ослабляет ее. Поэтому для функционирования энергетической системы Украины нужно решать комплекс проблем", - пояснил он.