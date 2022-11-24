Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграмме .

Несмотря на работу специалистов, в настоящее время без света остается 70% столицы.

"Уже вернули водоснабжение на левом берегу города. На правом же планируем восстановить его в первой половине дня. 70% процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее его вернуть. Однако отмечают, что это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме". Украины. Поскольку Киев является частью общегосударственной энергосистемы", - говорится в сообщении.

Напомним, кафиры 23 ноябряпопали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде.

В Киеве ситуация после обстрелов 23 ноября еще очень сложная, но энергетики, коммунальщики и спасатели работают круглосуточно. Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении