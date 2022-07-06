Энергетика, продовольственная безопасность и седьмой пакет санкций для РФ: Зеленский рассказал подробности о встрече с премьером Ирландии

Об этом глава государства сообщил в телеграме.

После окончания разговора президента Украины и премьера Ирландии стало известно, что на встрече говорили о вопросах продовольственной безопасности, энергетики и подготовки нового, седьмого санкционного пакета в отношении РФ.

"Украина ценит все, что Ирландия уже сделала для того, чтобы Россия почувствовала цену своих террористических действий", – заявил Зеленский на совместном брифинге.

Премьер-министр Ирландии выразил поддержку народу Украины и подчеркнул, что Россия должна закончить свою агрессию. Кроме того, он осудил действия России, направленные на создание продовольственного кризиса.

"Мы вообще не воспринимаем ситуацию, когда еда может использоваться как инструмент войны. Мы будем делать все возможное для того, чтобы люди не пострадали от попытки превратить еду в оружие", – заявил он.

Михал Мартин подчеркнул, что призыв поддержать Украину был услышан, поэтому он приехал в ее столицу с официальным визитом.

"В 2016 году украинская писательница Оксана Забужко сказала, что для нации выживание состоит в том, что нужно говорить, а не стоять молча. Поэтому очень важно, чтобы сейчас мир слушал историю Украины", - подчеркнул премьер Ирландии.

Также 6 июля премьер-министр Ирландии выразил солидарность своего народа с украинцами и подчеркнул, что будет помогать в восстановлении нашей страны, чтобы граждане могли вернуться домой. Он пообщался с местными жителями, которые рассказали ему о жестокости россиян во время оккупации и увидел фото жестокости армии РФ. Он также подчеркнул необходимость восстановления.

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