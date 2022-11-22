Энергетика и обеспечение войск оружием. Зеленский провел заседание ставки Главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание ставки Главнокомандующего, где обсудил безопасность энергетической инфраструктуры и обеспечение украинских военных
Об этом глава государства сообщил в телеграме.
Он отметил, что обеспечение работы энергетической инфраструктуры зимой будет нелегким, однако Украина справится с этим.
"Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. О ситуации на фронте доложили Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками стратегических направлений. Рассмотрели три ключевых вопроса. Первый – обеспечение нашей армии техникой и оружием. Второе – защита объектов энергетической инфраструктуры. Третье – обеспечение качественной работы объектов. инфраструктуры в течение зимы. Она не будет легкой прогулкой, но мы непременно выстоим, и победа будет за нами", - пишет президент.
- Президент Владимир Зеленский призвал жителей регионов, где больше всего сложностей с электроэнергией, пытаться ограничивать личное использование электричества, а бизнес - быть бережливым.
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