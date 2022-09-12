Об этом он сказал в эфире телеканала CNN Turk.

"Путин даже не использует энергетику как шантаж. Он использует энергию как оружие. Это мы видим на Запорожской атомной станции. То же касается поставок природного газа и нефти", - объясняет Петр Порошенко.

Однако, как отметил Порошенко, Путин ошибается. Потому что атаковать Европу и мир, шантажировать энергетикой – это уже не работает.

"Все, кто принимает российский газ, оправдываясь в нынешних условиях, должны хорошо задуматься над одним: за российским газом идут российские танки. В этом случае цена на газ не должна иметь никакого значения", – считает Порошенко.

"Я имею право так говорить, потому что в 2015 году, когда я был президентом Украины, мы перестали покупать газ и электроэнергию у России. Мы доказали обратное, когда Путин сказал, что Украина не может жить без российского газа. Мы показали, что украинская экономика более эффективна. После того времени уже никто не мог обвинить Украину в краже газа или электроэнергии. Нас никто не шантажировал и в конце декабря не отключал вентили и рубильники", – напомнил пятый президент.

"Чем меньше зависимость от российского газа, тем безопаснее мир. Поэтому мы должны один раз заплатить эту цену", – резюмировал Порошенко.

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