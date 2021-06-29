Энергетическое сообщество ЕС призвало НКРЭКУ не ограничивать работу трейдеров на рынке электроэнергии

Об этом сообщает ЛИГА.Бизнес.



Согласно письму директора энергорегулятора ЕС Янеза Копача к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку от 18 июня 2021 года, Евросоюз призывает НКРЭКУ не вводить нерыночные ограничения на энергорынке в ответ на потенциальные манипуляции со стороны его участников, а начать расследовать отдельные случаи и использовать свои полномочия для мониторинга рынка .



"Некоторые участники рынка подают заявки без намерения поставить их на утро, а скорее оставляют открытыми в балансирующем сегменте, то есть занимают спекулятивную позицию по цене небаланса. ... Потенциальные манипуляции не должны становиться причиной ограничений, которые выходят за пределы разумного и необходимого рыночной практики" , - цитирует ЛИГА текст письма.



Вместо этого Копач рекомендовал НКРЭКУ запретить участникам рынка "занимать спекулятивную позицию в механизме балансировки" и отменить ограничения цены на электроэнергию на рынке "балансирующих услуг".



Кроме того, Копач раскритиковал недавние предложения Минэнерго в НКРЭКУ временно ограничить работу трейдеров на рынке "на сутки вперед" и "внутрисуточном рынке" и призвал воздержаться от принятия методики установления максимальных и минимальных цен на энергорынке, назвав такие инициативы нерыночными.



Копач напомнил, что любой приказ или распоряжение, которые осуществляют давление на регулятора, противоречат правилам Энергетического сообщества, соответственно, его необходимо рассматривать как наблюдение со стороны, а не как обязательную инструкцию правительственного органа, посягающего на независимость НКРЭКУ.



В издании отметили, что подобные рекомендации НКРЭКУ получает не впервые.



Так, в другом письмо Копача к Тарасюку, в ноябре 2020 года, Энергетическое сообщество ЕС рекомендовало украинскому регулятору не ограничивать объемы продаж электроэнергии на рынке РДН, а наоборот их увеличить, чтобы повысить ликвидность рынка.

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