Энергетический шантаж закончился бездной для России, так же будет и с зерновым, - нардеп Наливайченко
Народный депутат Украины Валентин Наливайченко отметил, что Путин потерял треть всех внешних поступлений
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"В вопросах зернового коридора страны-члены НАТО и ООН готовы и дальше оказывать военное сопровождение, чтобы обезопасить поставки зерна из Украины на мировой рынок. Россия – это страна террорист, пытающаяся шантажировать весь мир. Но я прогнозирую, что с таким шантажом РФ закончит так же, как с энергетическим. Все лето Россия шантажировала ЕС, что выключит газ и все замерзнут, что без российского газа не выживут", - отметил Наливайченко.
По словам нардепа, российский шантаж закончился тем, что в начале отопительного сезона почти все страны ЕС на 100% заполнили газовые хранилища, но уже не российским газом.
"Россия потеряла, Путин потерял более 30% поставок российского газа в ЕС, а это не просто миллиарды. Это много миллиардов российских денег, которые они когда-то зарабатывали. Они годами пытались удержать этот рынок и теперь они его потеряли. С 1 декабря этого года будет действовать эмбарго на нефть. Сейчас уже действует эмбарго на российские угли. Россия в течение только этого года потеряла и будет дальше терять треть своих всех внешних поступлений. Энергетический шантаж ЕС закончился пропастью для России, так же будет и с зерновым", - подчеркнул Наливайченко.
- 29 октября РФ объявила о "приостановлении" взятых на себя обязательств в рамках соглашения по безопасному экспорту украинского зерна Черным морем.
- Владимир Зеленский заявил , что уверен в том, что российская сторона хотела сорвать соглашение еще в сентябре.
- 30 сентября НАТО и ЕС призвали Россию вернуться к "зерновому соглашению".
- 1 ноября стало известно, что украинское дунайское пароходство (УДП) начинает проект "Дунайский зерновой путь" после выхода России по "зерновой инициативе".
- Также в этот день Украина, ООН и Турция заявили о "зерновом соглашении", одновременно с этим РФ требовала дополнительных гарантий безопасности.
- 2 ноября президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным по поводу "зернового коридора".
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении работы "зернового коридора", обеспечивающего экспорт украинского зерна.
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