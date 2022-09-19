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Главная Экономика Энергетический шантаж – последний козырь РФ, чтобы заставить ЕС прекратить поддержку Украины: Россия все поставила на карту, но проиграет, - The Wall Street Journal

Энергетический шантаж – последний козырь РФ, чтобы заставить ЕС прекратить поддержку Украины: Россия все поставила на карту, но проиграет, - The Wall Street Journal

19 сентября, 2022 понедельник
12:50
Экономика

Цены на газ падают и в долгосрочной перспективе Москва в энергетической войне против европейских стран терпит неудачу

Об этом пишет The Wall Street Journal

Европейские страны считают, что Кремль намеренно сокращает поставки газа. Россия хочет, чтобы жители европейских стран восстали против своих правительств, а затем потребовали отмены санкций против Москвы, сообщает издание.

Среди экономистов все больше растет консенсус относительно того, что в долгосрочной перспективе стратегия Кремля терпит неудачу.

"Россия разыграла свой последний козырь в конце августа, когда прекратила поставки газа по "Северному потоку-1". Это был самый большой козырь России, они поставили все на карту", - сказал изданию The Wall Street Journal эксперт по энергетике Дэниел Ергин.

Аналитики считают, что успехи Украины на поле боя не позволят европейским странам сменить курс. "Если на поле боя возникнет безысходная ситуация, то они будут искать выход", – сказал профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман.

из-за войны в Украине цены на нефть резко выросли: стоимость нефти марки Brent достигла 120 долларов за баррель. В настоящее время цена нефти марки Brent составляет 91,87 долларов за баррель. Россия продает свою нефть с большими скидками, европейские страны также сокращают потребление газа.

В пятницу оптовые цены на газ составляли примерно 185 евро — примерно столько же в долларах — мегаватт-час. Это почти втрое больше, чем год назад, и более чем в два раза больше, чем в начале июня, когда Москва начала ограничивать поставки через Nord Stream. Тем не менее, цена снизилась более чем на 45% от рекордного максимума 26 августа и вернулась к уровням конца июля.

Подземные хранилища газа уже заполнены на 85%, превысив цель ЕС в 80% до конца октября.

Цены на электроэнергию упали почти вдвое от пика. "Похоже, что ситуация стабилизируется", - сказал Дэвид ден Холландер, соучредитель голландской компании по торговле электроэнергией DC Energy Trading, указывая на почти заполненные запасы газа в Центральной Европе, закрытие энергоемких металлургических заводов и заводов по производству удобрений, а также установку импортных терминалов в Нидерланды и другие страны для сжиженного природного газа.

Минфин России теперь требует, чтобы министерства сократили свои расходы на 10% по сравнению с ранее принятым законом о госбюджете на 2022-2024 годы.

По словам Ергина, Россия потеряла репутацию надежного поставщика. "Сейчас Россия использует газ не только как политическое, но и как военное оружие", - подчеркнул Ергин.

"Поскольку страны ЕС принимают меры по защите потребителей и предприятий, то я не вижу поводов для социальных протестов, которые заставят правительства уступить Путину", - сказал бывший итальянский дипломат Стефано Стефанини.

И наоборот, если европейские страны переживут эту зиму фактически без российских энергоносителей, это нанесет очень болезненный удар по будущему РФ.

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Россия
ЕС
газ
нафта
санкции против России
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