Энергетический рынок Украины может существовать без НАК "Нафтогаз", - эксперт по энергетике Омельченко
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что в НАК "Нафтогаз" занимаются лишь перераспределением финансовых потоков от производства
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Серьезного корпоративного управления в НАК "Нафтогаз" не было. Поскольку там действовала определенная схема. Действительно были назначены в наблюдательный совет иностранцы, которые не очень занимались развитием этой компании. Они получали огромные заработные платы и назначали такие же НАК "Нафтогаз Украина". И это все крутилось по кругу целыми годами", – объяснил Омельченко.
Эксперт по энергетике считает, что энергетический рынок Украины может работать без НАК "Неафтогаз".
"Я вообще считаю, что компания НАК "Нафтогаз" не нужна. Я говорю об этом очень давно. Поскольку они занимаются лишь перераспределением финансовых потоков от производства. Прекрасно могли бы без НАК "Нафтогаз" справиться Укргаздобыча и Укртранснафта. Нафтогаз в этой системе явно похож на пятое колесо в телеге", - добавил он.
- 1 ноября Кабинет Министров Украины уволил Юрия Витренко с должности главы Нафтогаза
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