Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Серьезного корпоративного управления в НАК "Нафтогаз" не было. Поскольку там действовала определенная схема. Действительно были назначены в наблюдательный совет иностранцы, которые не очень занимались развитием этой компании. Они получали огромные заработные платы и назначали такие же НАК "Нафтогаз Украина". И это все крутилось по кругу целыми годами", – объяснил Омельченко.

Эксперт по энергетике считает, что энергетический рынок Украины может работать без НАК "Неафтогаз".

"Я вообще считаю, что компания НАК "Нафтогаз" не нужна. Я говорю об этом очень давно. Поскольку они занимаются лишь перераспределением финансовых потоков от производства. Прекрасно могли бы без НАК "Нафтогаз" справиться Укргаздобыча и Укртранснафта. Нафтогаз в этой системе явно похож на пятое колесо в телеге", - добавил он.

1 ноября Кабинет Министров Украины уволил Юрия Витренко с должности главы Нафтогаза