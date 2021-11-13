Энергетический коллапс: зима без угля, без газа, без электричества

Об этом говорится в специальном сюжете для программы "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV.

Если вам больше 20 лет, вы точно помните длинные и темные семейные вечера на кухне. Можно даже было бы сказать "ламповые" - так называют что-то уютное и приятное из прошлого. Но ламп на тех кухнях не было, как и комфорта – украинцы сидели при тусклых свечах. Разве что газовые конфорки могли еще зажечь - так света становилось больше.

Каждый вечер вся страна на 2-3 часа погружалась во тьму. Так у нас воровали наше время, нашу жизнь. Но другого выхода не было: не хватало электричества, угля и мазута. Что ж, прошло время и некоторые дети, сидевшие на тех кухнях, - выросли и подготовили нас к возвращению в то "неламповое" прошлое.

"Веерные отключения непременно будут происходить, будут применяться графики отключения тех или иных населенных пунктов", - считает председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Как отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко: “По моим расчетам, в пиковые часы потребления, зимой, когда будут морозы серьезные, то у нас дефицит мощности может достигать от 2 до 4 ГВТ, которые нечем по существу покрывать. Поэтому в этом случае просто аварийные отключения по команде диспетчера, они просто будут необходимы для того, чтобы избежать блекаута”.

Последний раз свет выключали в 2014 году, но тогда это мало кто заметил - систему удалось сбалансировать. А вот чтобы массово и долго, когда без электроэнергии сидели целые области, нас вырубали разве что еще в 1999 году. Но ведь это либо война, либо экономическая депрессия. Что же произошло в 2021 году? Неужели эпоха бедности, которую героически преодолели 2 года назад, вернулась?

В Украине 30% электроэнергии производится тепловыми электростанциями. В общей сложности их 15, а это 85 энергоблоков. Сейчас 62 из них не работают, что является рекордом: 14 - на ремонте, 13 - законсервированы, 10 - в резерве. Но больше всего - 25 энергоблоков - умерли из-за нехватки угля.

На складах ТЭЦ - 448 тысяч тонн угля и это на 310 тысяч тонн меньше гарантированных запасов, технически необходимого минимума, и на 2 миллиона тонн меньше тех запасов, которые должны были быть согласно планам Минэнерго.

“И этот уголь не накапливается, он каждый день уменьшается. Мы видим, что более чем в 5 раз меньше у нас на складах угля”, - отметил Владимир Омельченко.

Как сказал один известный олигарх: "Жизнь - это супермаркет. Ты можешь класть в корзину все что хочешь и сколько хочешь. Но впереди всегда касса”. К своей пришел и Владимир Зеленский. И на его чеке написано: "Популизм: цена - энергетический коллапс".

“Мы очень долго держали тарифы ниже рыночного уровня, в результате чего попали в ситуацию, когда экономика нас за это наказала. В результате они не накопили уголь. А сейчас все проснулись и увидели, что с одной стороны будут морозы, а с другой - угля нет”, - отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец считает, что “это полное разграбление государственных шахт, доведение их до остановки. Что происходит собственно с 2019 года, когда уголь забирался из государственных шахт по цене 800-830 грн, а Центрэнерго не рассчитался вовремя за этот уголь”.

По состоянию на ноябрь 2021 года долг по зарплате перед государственными шахтами составляет около 1 850 000 грн, к концу года задолженность вырастет до 2 400 000 ₴.

Президенту Зеленскому с одной стороны повезло: 2 года таскал закрутки из подвала, которые ему заложили предшественники. Энергоатом в 2019 году - 4 миллиарда гривен прибыли, Нафтогаз - 60 миллиардов. Но у президента были свои долги перед олигархами. Как-то нужно было рассчитаться за пропаганду во время выборов и теплую ванну на их телеканалах уже после. А энергетика - это самый вкусный пирог для дерибана.

Центрэнерго - крупнейшая и единственная теплогенерирующая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Ей принадлежат Змиевская, Трипольская и Углегорская ТЭЦ. С лета 2019-го контроль над ней получил олигарх Игорь Коломойский. Компания получила новых поставщиков угля. 25% топлива продавала компания "Синтез Ойл".

Как установили журналисты Радио Свобода, именно на нее зарегистрирован автомобиль VW, на котором во время выборов 2019-го передвигалась охрана Владимира Зеленского. По данным Bihus.info, олигарх заработал на Центрэнерго около 3,5 млрд гривен.

Энергетика - сложная система, много источников энергии. Их можно перекрывать. Не может так быть, что сразу все оказалось в кризисе. В Украине, может, нас уже накрывает так называемый идеальный шторм. Это когда кумулятивный эффект различных проблем, которые сами по себе не смертельны, влечет за собой настоящую катастрофу. Только если шторм - это стихийное природное явление, то коллапс в энергетике - искусственный.

От "веерных отключений" могла бы спасти атомная генерация. АЭС обеспечивают 25% электроэнергии, в пиковые зимние месяцы - 40%. Министр энергетики Герман Галущенко так и заявил: “В условиях стремительного роста цены на углеводороды и их тотального дефицита делаем ставку на атомную генерацию. Энергоатом должен работать на рекордной мощности - с 14 энергоблоками из 15 имеющихся”.

Министр либо глубоко некомпетентное лицо, либо просто считает нас дураками: какие 14 блоков, если на ремонте 4? Без калькулятора можно сосчитать: 15 - 4 = 11. Одиннадцать это меньше четырнадцати. В конце концов, даже в кризисном 2014 году, когда атомная энергетика еще не была доведена до ручки, максимум, который смогла выжать система,- это 13 одновременно работающих атомных блоков. Кстати, а как так получилось, что гарант нашего энергетического суверенитета - АЭС в агонии?

Сразу после победы Владимира Зеленского на президентских выборах Энергоатом на аукционах начал продавать электроэнергию трейдерам из орбиты Игоря Коломойского и Рината Ахметова с рекордными скидками.

В результате, если за 9 месяцев 2019 года Энергоатом получил 4,24 млрд грн прибыли, то за аналогичный период в этом году уже было зафиксировано почти 5 млрд грн убытков. Летом этого года "Энергоатом" уже не смог заплатить почти 2 миллиарда гривен компаниям, обслуживающим АЭС.

Но вице-президента Энергоатома Германа Галущенко после таких "успехов" даже министром энергетики назначили.

То есть выходит, что первый помощник Зеленского имеет гешефт на атомных станциях? А что народный президент? Наверное, ничего не знал. Это ему подбросили. Но кто тогда целенаправленно убивал нашу атомную генерацию - в том числе из-за покупки электричества на Белорусской АЭС? Хотя по факту это российский ток. Станция выстроена за российские деньги российскими специалистами.

Поставлялась российская электроэнергия на рынок Украины, в том числе из Беларуси, начиная еще с осени 2019 года. Мы много боролись для того, чтобы время от времени останавливать поставки энергии от режима Лукашенко, потому что со своей стороны это, я бы сказал, применение определенной гибридной войны через энергетические рычаги и развал украинской энергетики, доведение Украины до энергетической зависимости от России”, - заметил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

В свою очередь эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук считает, что импорт электроэнергии из России стал первым шагом к кризису. Дешевая электроэнергия зашла из России, и сразу сократили производство тепловых электростанций, потребляющих уголь. Оно стало ненужным, остановились шахты.

Украинцы все больше разочаровываются в действующей власти. Основной причиной недостатка запасов газа и угля 41% украинцев считают некомпетентность власти. Еще 37% – ее коррумпированность. И только 11% верят в версию президента Зеленского, что причиной коллапса стала ситуация на мировых рынках газа и угля.

“Безусловно, это можно было предупредить, эксперты говорили, предупреждали чиновников наших, но никто не слушал. В течение апреля - июля происходил демпинг, ценовой демпинг на рынке, в результате этого выросли долги всех без исключения видов генераций. Эта ситуация была сознательно спровоцирована государственными органами власти", - считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, власти рассчитывали на компенсацию дефицита горючего за счет импорта газа из России и Беларуси.

Мы критически зависимы от белорусской электроэнергии. Но мы понимаем, что Лукашенко абсолютно подотчетен Путину. То есть, в любой момент Россия может надавить, и тогда у нас не будет электричества”, - заметил Сергей Фурса.

Так и вышло. На этой неделе Беларусь отказалась продавать Украине электроэнергию даже себе в убыток. Кремль также заблокировал поставки угля из Казахстана.

“Гарантированно я ожидаю проблем со стороны Газпрома и России. Это уже такая геополитика, которая зависит от того, когда запустят Nord Stream 2. Но вполне вероятно, что в январе-феврале 2022 года у нас будет минимальное давление газотранспортной сети с востока”, - считает экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

В свою очередь гендиректор ДТЭК Максим Тимченко отметил: “По нашим расчетам, с ноября по март дефицит электроэнергии в Украине составит 5,5 млрд кВт-ч. Я убежден, что правительство не допустит отключения электроэнергии. Какой ценой? Это покажет жизнь".

Похоже, и сам Зеленский не знает, какой ценой, - капитулирует перед Москвой, выключит свет по квартирам, клянчит помощь у западных партнеров? Отчего-то только кажется, что в этом перечне не будет одного - не оторвет олигархов от энергетической кормушки. Кто же тогда сделает его вторично президентом? Вот и остается пускать пыль в лицо: ситуация под контролем.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко обеспокоен, что энергетический кризис может перерасти в социально-экономический и политический уже в марте-феврале, а власти этого не способны предвидеть.

Уже 2 года в Украине только одна государственная политика - "как-то пропетляем". С коронавирусом не получилось. Почему с энергетическим коллапсом должно быть иначе?