"Энергетический безвиз": Украина синхронизировалась с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E
Сегодня, 16 марта, украинская энергетическая система синхронизировалась с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Это и есть тот самый "энергетический безвиз" с ЕС, над которым мы работали не один год. В день начала войны с Россией мы окончательно отсоединились от энергетической системы страны-агрессора и Беларуси. Сегодня присоединились к европейской энергосети. Наша энергосистема теперь станет более стабильной и устойчивой к вызовам. Мы сможем получать электроэнергию и сохранить нашу энергосистему даже при дальнейших повреждениях агрессором нашей энергетической инфраструктуры", - написал Шмигаль.
По словам премьер-министра, это исторический день для энергетики Украины.
"Мы становимся энергетически независимыми. Это исторический день для энергетики нашей страны. Спасибо команде Министерства энергетики, Укрэнерго, работникам предприятий генерации, которые профессионально сделали свою работу. Отдельно хочу поблагодарить лидеров стран Европы, которые приняли политическое решение по синхронизации. Украина становится частью Европы в во всех сферах, и я верю, что в скором времени мы станем полноправными членами Европейского Союза", - говорится в заявлении Дениса Шмыгаля.
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