Энергетическая ситуация в Одесской области: в ОВА проинформировали, что за ночь в регионе произошло более ста аварий
Энергетическая ситуация в Одесской области по состоянию на утро 9 февраля немного улучшилась, однако за ночь произошло более 100 аварий на сетях
О ситуации в регионе рассказал глава Одесской ОВА Максим Марченко.
"В настоящее время ситуация несколько улучшилась. Невероятными совместными усилиями нам удалось подать дополнительный объем электроэнергии на Одесский район и город Одессу. Именно сейчас идет тестирование графиков, которые ДТЭК должен анонсировать не позднее чем сегодня вечером", - написал он.
Марченко отметил, что говорил с руководителем Укрэнерго об увеличении лимитов для Одесской области. Критическую инфраструктуру переключили на генераторы, благодаря чему ситуация для бытовых потребителей улучшилась. Однако на сетях еще случаются аварии.
"За ночь по Одесскому району произошло более ста локальных аварий. Дал поручение немедленно отреагировать на каждую из них", - написал Марченко.
- 3 февраля в Одессе из-за аварии были обесточены 4 района: Суворовский, Малиновский и Приморский районы Одессы и часть Одесского района. Критическую инфраструктуру региона перевели на генераторы, а уволенные мощности передали бытовым потребителям .
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