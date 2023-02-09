О ситуации в регионе рассказал глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"В настоящее время ситуация несколько улучшилась. Невероятными совместными усилиями нам удалось подать дополнительный объем электроэнергии на Одесский район и город Одессу. Именно сейчас идет тестирование графиков, которые ДТЭК должен анонсировать не позднее чем сегодня вечером", - написал он.

Марченко отметил, что говорил с руководителем Укрэнерго об увеличении лимитов для Одесской области. Критическую инфраструктуру переключили на генераторы, благодаря чему ситуация для бытовых потребителей улучшилась. Однако на сетях еще случаются аварии.

"За ночь по Одесскому району произошло более ста локальных аварий. Дал поручение немедленно отреагировать на каждую из них", - написал Марченко.