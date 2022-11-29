Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Мы уже пережили 7 ракетных ударов по нашей энергетической инфраструктуре. Конечно, будут еще такие атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Враг этого даже не скрывает. Наша энергетическая система показала определенный запас прочности и определенную скорость восстановления. То есть полного блекаута не будет", - пояснил Ницович.

Аналитик отметил, что россияне бьют по специфическому оборудованию, которое обеспечивает передачу электроэнергии на большие расстояния.

"Возможно, наша энергетическая система будет распадаться, после ударов россиян. Однако опять же, наши энергетики смогут в короткие сроки объединить систему в одно целое. Однако проблема заключается в том, что враг целит в определенное специфическое оборудование, которое обеспечивает выдачу мощности на электростанциях и передачу электроэнергии на большие расстояния", – добавил он.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Почти вся Украина осталась без света и воды.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины из-за российских атак ужасным началом зимы.

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