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Энергетическая компания Shell продолжает торговать российским газом, несмотря на обещание выйти из рынка РФ

2 июля, 2023 воскресенье
08:50
Экономика

Европейская нефтегазовая компания Shell еще не вышла с рынка РФ и продолжает торговать российским газом, хотя обещала прекратить это

Об этом сообщает BBC.

Аналитики группы Global Witness исследовали деятельность Shell в 2022 году. Согласно результатам анализа компания принимала участие в почти восьмой части российского экспорта морского газа.

Ранее в Shell объясняли свои рыночные связи с Россией тем, что сделки являлись результатом "долгосрочных договорных обязательств" и не нарушают законы или санкции.

В мае огромный танкер, способный перевозить более 160 тысяч кубометров газа, вышел из порта Сабетта на полуострове Ямал на севере России. Этот груз приобрела Shell и отправила его в Гонконг.

В марте 2022 года после нескольких недель после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Shell принесла извинения за покупку нефти у России. Тогда компания заявляла, что намерена отказаться от российских нефти и газа.

Кроме этого, Shell заверила, что перестанет покупать российскую нефть, продаст свои автозаправочные станции и другие предприятия в России, а также приступит к "поэтапному уходу от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и сжиженного природного газа".

Компания до сих пор принимает грузы газа из двух российских портов: на Ямале и на Сахалине. Shell ранее была миноритарным инвестором в сахалинском газовом проекте, но отказалась от этой претензии в сентябре прошлого года после того, как российское правительство передало свои акции местному бизнесу, и с тех пор не брало газ из Сахалина.

Однако Shell таким образом выполняет контракт с российской компанией "Новатек", обязывающий ее покупать 900 тысяч тонн газа в год на Ямале до 2030-х годов. "Новатек" - вторая по величине газовая компания России, и уплачиваемые ею налоги являются значительным вкладом в бюджет российского правительства.

Экономист и советник президента Украины Владимир Зеленский Олег Устенко обвинил Shell в приеме "кровавых денег".

"Это достаточно просто: продолжая торговать российским газом, Shell вкладывает деньги в карманы Путина и помогает финансировать жестокую агрессию России против народа Украины", – заявил Устенко.

Что известно о санкциях против РФ

Новый пакет санкций против РФ должны были принять до конца мая, однако Будапешт потребовал исключить из перечня три венгерские компании. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.

Также с требованием исключить из списка ее компании выступили Греция и Швейцария.

8 мая издание Finacial Times сообщило, что Европейский Союз может ввести санкции в отношении нескольких китайских компаний за поставки в Россию электроники.

В июне издание Politico сообщило, что Германия, Франция и еще несколько стран-членов ЕС опасаются того, что меры, направленные на то, чтобы не дать россиянам обходить санкции, могут плохо повлиять на дипломатические отношения.

15 июня Bloomberg писал, что ЕС может убрать из нового санкционного списка 5 китайских компаний, связанных с РФ.

21 июня послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России, предусматривающий устранение лазейок, помогающих оккупантам обходить ранее наложенные ограничения. Также 30 июня были продлены санкционные ограничения Европейского Союза против России на шесть месяцев.

газ
санкции против России
Война с Россией
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