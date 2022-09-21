Енакиевский завод остановили: оккупанты планируют "мобилизовать" 200-500 работников, – разведка
Оккупанты планируют "мобилизовать" от 200 до 500 работников Енакиевского металлургического завода. Поэтому из-за нехватки персонала производство на заводе "временно приостановили"
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По данным разведки, оккупационные власти "ДНР" отменили действие ранее выданных документов об отсрочке/освобождении от мобилизации. Благодаря этому планируют "мобилизовать" от 200 до 500 работников Енакиевского металлургического завода. А из-за нехватки персонала производство на заводе "временно приостанавливают".
Кроме того, в состав оккупационных войск начали набирать заключенных, содержащихся в заведениях лишения свободы на территории "ДНР". Эти "новобранцы" должны пополнить состав так называемого батальона "Сомали", 100-й отдельной мотострелковой бригады и 9-го отдельного мотострелкового полка ВС РФ.
Критериями отбора "контрактников" являются физические данные и наличие опыта боевых действий. В то же время криминальная статья и срок заключения оккупанты не учитывают. Однако желающих подписывать контракт немного, – добавляют в разведке.
Между тем, на полигоне вблизи временно оккупированного Тореза россияне обустроили тренировочный лагерь для осужденных из РФ. В лагерь доставляют "личный состав". Как добавляют в разведке, находившиеся в составе оккупационных войск жители оккупированных районов Донбасса после бегства из Харьковской области получили краткосрочные отпуска - до 17 сентября. Но в указанный срок более половины "мобилизованных" не прибыло на место сбора в воинскую часть в Торезе.
В то же время, во временно оккупированном Крыму мужчинам запретили выезжать с мест регистрации без разрешения военного комиссара. Для оформления необходимых документов теперь необходимо уведомлять цель выезда, местонахождение и сроки возвращения.
- О том, что враг продолжает принудительную мобилизацию жителей оккупированных Донбасса и Луганской области, а мужчин задерживают сводные отряды, сообщали также в Генштабе ВСУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.75
Покупка 40.75Продажа 41.68
-
EUR
Покупка 40.09Продажа 41.38
- Актуальное
- Важное