Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, оккупационные власти "ДНР" отменили действие ранее выданных документов об отсрочке/освобождении от мобилизации. Благодаря этому планируют "мобилизовать" от 200 до 500 работников Енакиевского металлургического завода. А из-за нехватки персонала производство на заводе "временно приостанавливают".

Кроме того, в состав оккупационных войск начали набирать заключенных, содержащихся в заведениях лишения свободы на территории "ДНР". Эти "новобранцы" должны пополнить состав так называемого батальона "Сомали", 100-й отдельной мотострелковой бригады и 9-го отдельного мотострелкового полка ВС РФ.

Критериями отбора "контрактников" являются физические данные и наличие опыта боевых действий. В то же время криминальная статья и срок заключения оккупанты не учитывают. Однако желающих подписывать контракт немного, – добавляют в разведке.

Между тем, на полигоне вблизи временно оккупированного Тореза россияне обустроили тренировочный лагерь для осужденных из РФ. В лагерь доставляют "личный состав". Как добавляют в разведке, находившиеся в составе оккупационных войск жители оккупированных районов Донбасса после бегства из Харьковской области получили краткосрочные отпуска - до 17 сентября. Но в указанный срок более половины "мобилизованных" не прибыло на место сбора в воинскую часть в Торезе.

В то же время, во временно оккупированном Крыму мужчинам запретили выезжать с мест регистрации без разрешения военного комиссара. Для оформления необходимых документов теперь необходимо уведомлять цель выезда, местонахождение и сроки возвращения.

О том, что враг продолжает принудительную мобилизацию жителей оккупированных Донбасса и Луганской области, а мужчин задерживают сводные отряды, сообщали также в Генштабе ВСУ.

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