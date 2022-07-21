Об этом заявил генеральный директор эстонского департамента внешней разведки Микк Маран на форуме безопасности в Аспене.

"Путин допустил ряд просчетов. Он либо полагался на неверную информацию в своих решениях, либо просто не верит той информации, которая ему дается. Поэтому я боюсь, что он может допустить новые просчеты", – сказал глава эстонской разведки.

По мнению Марана, в России есть ряд чиновников, выступающих против войны, но не говорящих об этом публично.

"Мы собрали информацию о десятках российских чиновников, дипломатов и олигархов, которые частно заявляли, что они против войны. Но почти никто не говорит об этом публично", – сказал эстонский разведчик.

Глава внешней разведки Эстонии не верит, что Путин объявит всеобщую мобилизацию, поскольку в России "на самом деле существует большой разрыв между так называемым диванным патриотизмом и фактической готовностью идти воевать в Украине".

По оценкам Марана, Россия не добьется своей цели в войне, но Украина сможет победить только в том случае, если продолжит получать политическую, экономическую и военную поддержку от Запада. Он считает, что Украина рано или поздно победит российскую армию, но "это будет нелегко, это займет время, и Украина, вероятно, не сможет освободить все оккупированные территории".

Политолог-международник Вера Константинова в эфире Эспрессо заявила, что признание России спонсором терроризма может носить превентивный характер с точки зрения расширения дальнейшей агрессии.

21 июля директор ЦРУ опроверг информацию о тяжелой болезни Путина.

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