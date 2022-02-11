Ему нужно освоиться, он долго не играл, а также у него проблема с языком: в Италии объяснили, почему подписали 35-летнего конкурента для Супряги
Президент итальянской "Сампдории" Марко Ланна дал понять, что пока украинский форвард Владислав Супряга не станет основным игроком в его команде
Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По словам Ланны, "Сампдория" подписала контракт с 35-летним Джовинко из-за того, что пока у Супряги есть проблемы с языком и физической формой.
"Нам пришлось взять еще одного нападающего, потому что Супряга - молодой игрок, ему нужно освоиться, он долго не играл, а также имеет проблему с языком. Мы столкнулись с проблемами при поиске форварда, поскольку команды хотели слишком больших денег за аренду с правом выкупа", - сказал Ланна.
"Сампдория" договорилась с "Динамо" об аренде Супряги за 500 тыс. евро с возможностью дальнейшего выкупа за 7,5 млн евро.
21-летний Владислав Супряга в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей, но голов не забивал.
"Сампдория" занимает 16-е место в чемпионате Италии.
- Напомним, 30 января стало известно, что Владислав Супряга переходит на правах аренды в итальянскую "Сампдорию".
- 9 февраля "Сампдория" объявила о подписании контракта с форвардом Себастьяном Джовинко.
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