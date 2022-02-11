Ему нужно освоиться, он долго не играл, а также у него проблема с языком: в Италии объяснили, почему подписали 35-летнего конкурента для Супряги

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.



По словам Ланны, "Сампдория" подписала контракт с 35-летним Джовинко из-за того, что пока у Супряги есть проблемы с языком и физической формой.



"Нам пришлось взять еще одного нападающего, потому что Супряга - молодой игрок, ему нужно освоиться, он долго не играл, а также имеет проблему с языком. Мы столкнулись с проблемами при поиске форварда, поскольку команды хотели слишком больших денег за аренду с правом выкупа", - сказал Ланна.



"Сампдория" договорилась с "Динамо" об аренде Супряги за 500 тыс. евро с возможностью дальнейшего выкупа за 7,5 млн евро.



21-летний Владислав Супряга в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей, но голов не забивал.



"Сампдория" занимает 16-е место в чемпионате Италии.

Напомним, 30 января стало известно, что Владислав Супряга переходит на правах аренды в итальянскую "Сампдорию".

9 февраля "Сампдория" объявила о подписании контракта с форвардом Себастьяном Джовинко.