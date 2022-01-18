Ему не вручено и не доказано должным образом уведомление о подозрении, - адвокат о рассмотрении дела Порошенко в суде
Адвокат Татьяна Козаченко считает, что Петру Порошенко юридически не было вручено подозрение в госизмене
Об этом она сказала в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко".
"Отмечаю вам, что ему не вручено и не доказано должным образом уведомление о подозрении, исходя из публичной информации. Но практика судов состоит на то, что если соблюдена ГБР или другим правоохранительным органом процедура вручения, даже если это сделали в забор, то на его уже распространяют фактически обязанности подозреваемого", - добавила Козаченко.
По ее мнению, вопрос о вручении подозрения не будет рассматриваться судом.
"Подозрение изложено публично, он уже был в суде, ему вручено ходатайство. Поэтому вряд ли этот вопрос будет рассматриваться, уже перейдут к существу. Такие украинские суды", - подытожила адвокат.
- Напомним, 20 декабря 2021 года ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 6 января 2022 года Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.
- 17 января Порошенко прилетел в Украину. Из аэропорта он уехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.
- Печерский районный суд не избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу относительно государственной измены. Заседание было перенесено на 19 января.
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