"Ему Бог дал право. Украинцы возгордились": как посетители Почаевской лавры оправдывают действия Путина
Во время пребывания в Почаевской лавре Тернопольской области монахини УПЦ (МП) поделились своим видением причин российской вооруженной агрессии против Украины и жертв среди украинцев
Разговор с ними обнародован в репортаже вышедшего сегодня телевидения "Общественное" 23 апреля 2023 года.
Корреспондентка канала Марьяна Пьецух общалась с двумя паломниками УПЦ (МП). Одна из них, по ее словам, родилась в Киеве, вторая родом из Курской области РФ.
"Вы говорите, что к Путину вы хорошо относитесь, но ракеты он запускает?", - обратилась к ним журналистка.
"Это Бог. Бог, знаешь, какие стрелы может посылать за беззаконие? Весь мир! Ангелы как пошлют стрелы такие, что и весь мир может взлететь. За беззаконие, за неповиновение власти. Кто что хочет, то и делает", - ответила одна из монахинь.
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"Путин – ему Бог дал право, он от Бога во власти поставлен. Михаил так архангел сказал", – добавила другая.
По их мнению, украинцы сами виноваты в войне, потому что "загордились" и "захотели быть свободными", то есть отделиться от России и иметь дело с Евросоюзом.
"Великая Русь, Белая Русь, Малая Русь – части Святой Троицы", - считают монахини церкви Московского патриархата.
- Напомним, во Львове одна из прихожанок УПЦ МП заявила, что якобы войну начали "украинцы искренние" .
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