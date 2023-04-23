Разговор с ними обнародован в репортаже вышедшего сегодня телевидения "Общественное" 23 апреля 2023 года.

Корреспондентка канала Марьяна Пьецух общалась с двумя паломниками УПЦ (МП). Одна из них, по ее словам, родилась в Киеве, вторая родом из Курской области РФ.

"Вы говорите, что к Путину вы хорошо относитесь, но ракеты он запускает?", - обратилась к ним журналистка.

"Это Бог. Бог, знаешь, какие стрелы может посылать за беззаконие? Весь мир! Ангелы как пошлют стрелы такие, что и весь мир может взлететь. За беззаконие, за неповиновение власти. Кто что хочет, то и делает", - ответила одна из монахинь.

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"Путин – ему Бог дал право, он от Бога во власти поставлен. Михаил так архангел сказал", – добавила другая.

По их мнению, украинцы сами виноваты в войне, потому что "загордились" и "захотели быть свободными", то есть отделиться от России и иметь дело с Евросоюзом.

"Великая Русь, Белая Русь, Малая Русь – части Святой Троицы", - считают монахини церкви Московского патриархата.