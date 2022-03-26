Ему аплодируют: Обидчик Ломаченко поддержал его решение остаться во время войны в Украине
Мексиканский боксер Орландо Салидо поддержал решение Василия Ломаченко остаться в условиях полномасштабной российской агрессии в Украине
Об этом сообщает IZQUIERDAZO .
По словам мексиканца, который в 2014 году нанес украинцу первое поражение на профессиональном ринге, Ломаченко аплодируют из-за его решения вступить в ряды терробороны и остаться защищать Украину с оружием в руках.
"Я его полностью поддерживаю. Мы вместе с ним, мы хотим мира во всем мире. Он решил остаться, чтобы защищать страну, и ему аплодируют. Ломаченко оказывают всяческую поддержку, которой он заслуживает. Они в зоне боевых действий, все может произойти" , – сказал Салидо.
- Напомним, 20 марта Александр Усик и Василий Ломаченко получили разрешение покинуть Украину для проведения чемпионских боев.
- 22 марта Василий Ломаченко отказался покидать Украину ради поединка против абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа.
- Австралийский боксер Джордж Камбосос поддержал Василия Ломаченко , решившего остаться в Украине.
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