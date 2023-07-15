Культура – это наша приобретенная ориентация на местности, когда не страшно без навигатора. Культура представляет собой те интуитивные компоненты, которые читаются без карты и не имеют срока годности — несмотря на систематические попытки россиян стирать с лица земли целые населенные пункты, грабить институциональные коллекции и совершать буллинг на виду у международной аудитории наблюдателей.

Подобно демонтированным указателям, украинские музеи даже без экспозиций, с надежно эвакуированными коллекциями, продолжают дышать историческим контекстом и находят отличные формы взаимодействия со зрителями. Культурные институты и новые сообщества непрерывно выполняют свою функцию в процессах запоминания и перевоспроизводства истории на микро- и макроуровнях.

Читайте также: Украинский или английский в кинотеатрах? Опровержение наиболее распространенных мифов

Весной 2022 г. Украинский Музей в Нью-Йорке инициировал программу SAFE — средства в рамках которой изначально направлялись на поддержку первоочередных потребностей наших коллег-музейщиков в Украине. Гранты SAFE выделялись на закупку оборудования и упаковочных материалов, поддержку музейных сотрудников и команд, которые выезжали для сбора информации о преступлениях россиян против культурного наследия.

Впоследствии команда Музея начала готовить почву и фасилитировать диалог для возможных партнерств в будущем между американскими институтами и коллегами в Украине. В частности, для участников онлайн-курса "Как мы будем помнить?", который разработали МКЦ и Другое Образование, мы предложили спикеров из Национального Мемориального Музея 11 сентября в Нью-Йорке, общение с которыми команда МКЦ продолжает и сейчас.

Тема комеморации травматичных общественных событий оказалась чрезвычайно объединяющей. Опыт музейщиков, реставраторов и кураторов США, относительно недавно построивших институт-мемориал теракта 9/11 из воспоминаний, скорбной пыли и обломков, дает возможность понять силу украинского музейного сообщества сегодня.

Мы восхищаемся тем, как оперативно коллектив МКЦ отреагировал на обострение военных действий в Украине в прошлом году и сплотил, в частности, коллег из восточных, северных и южных регионов Украины. Партнерство Украинского Музея в Нью-Йорке и Музейного Кризисного Центра в рамках нашей программы SAFE будет продолжаться в значительной степени ради того, чтобы внести вклад в успешное восстановление региональных музейных заведений Украины после войны.

Читайте также: Дети Украины во Львове. О свете в черноте войны

Украинский культурный сектор сегодня — это сфера, где уместным стал термин "эмоциональный труд" (так называемый процесс управления собственными чувствами для выполнения эмоциональных требований своих потребителей/клиентов ради достижения корпоративного успеха). С приходом войны, транслируя украинское наследие и нынешний опыт международным аудиториям, не погруженным непосредственно в контекст, мы находимся в поиске баланса между собственным памятованием и адаптацией к внешним ожиданиям, между выстраиванием указателей для тех, кто болеет и наблюдает, и сохранением своих ментальных ландшафтов. Это своеобразное состояние эмоционального шпагата, требующего больших ресурсов и силы.

Например, Украинский Музей Нью-Йорка сегодня — это о командном желании преодолеть время и отождествиться с обществом в Украине. Вместе с тем, Украинский Музей — лишь одна из диаспорных институций, играющих роль в концептуализации процессов перемещения населения и распространения культуры сообщества вне его очевидных границ. Мы общаемся с членами Ukrainian Heritage Consortium of North America — сетью архивов, музеев и библиотек в США и Канаде, которые занимаются украинским наследием. Мы строим партнерства с американскими институтами, которые позволят нам интересно рассказать истории о "растворенных" украинцах и их размытых следах в мультикультурной среде. И больше всего мы опираемся на голоса украинцев в реальном времени, которые маркируют указатели памяти, определяя тем самым будущие маршруты украинской культуры.

Специально для Еспресо

Об авторе: Лилия Куделя, куратор Украинского Музея, координатор программы SAFE

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.