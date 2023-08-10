Об этом сообщает CNN , ссылаясь на заявления Телеакадемии и телеканала Fox, который транслирует церемонию.

Отмечается, что трансляция церемонии награждения победителей телевизионной премии "Эмми" состоится 15 января в День Мартина Лютера Кинга-младшего. Ранее церемония традиционно проходила в сентябре.

"Поскольку премия "Эмми" празднует свое 75-летие, шоу будет транслироваться в прямом эфире телеканала FOX из театра Peacock в Лос-Анджелесе и наградит талантливых актеров, сценаристов, режиссеров и всех, чья работа развлекала, вдохновляла и объединяла мир в течение прошлого года", - говорится в сообщении телеканала FOX.

Что известно о голливудских забастовках

2 мая сценаристы Голливуда остановили производство телепроектов, впервые выйдя за 16 лет на пикет, и требуют увеличить оплату труда и ограничить использование ИИ.

3 апреля тысячи сценаристов в США вышли на забастовки: они требуют урегулировать применение генеративного искусственного интеллекта в стране. Причина – опасение обвала рынка труда и падение спроса на их работу.

Компания Netflix приостановила съемки финального сезона популярного сериала Stranger Thing из-за массовых протестов сценаристов в США. Об этом 7 апреля авторы сериала написали в Twitter.

4 июня стало известно, что Гильдия режиссеров США достигла предварительных договоренностей с Голливудом, включающих повышение заработной платы и ограничение работы ИИ в киноиндустрии, но забастовки сценаристов продолжаются.

14 июля сообщалось, что объявленная актерами и сценаристами Голливуда забастовка из-за недовольства зарплатами и использования искусственного интеллекта в кино может отложить релизы фильмов и сорвать церемонию вручения главной премии сериалов "Эмми".

Американская транснациональная компания Warner Bros Discovery предупредила , что голливудские забастовки сценаристов и актеров могут ударить по ее студийному бизнесу, который уже пострадал из-за громких кассовых провалов.