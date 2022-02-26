Эмманюэль Макрон поддержал отключение России от SWIFT и введение санкций против Путина
Президент Владимир Зеленский сообщил, что глава Франции Эмманюэль Макрон поддержал введение санкций против Путина и отключение России от SWIFT
Об этом он написал в Twitter.
"Только что позвонил Эмманюэль Макрон. Должен сказать, что он - настоящий друг Украины. Франция с нами в самые сложные моменты. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонным оружием", - говорится в сообщении.
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