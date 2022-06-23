Emerging Europe Awards наградили премией проект Дия.City

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, этой наградой отмечают проекты, которые изменяют жизнь стран Европы. Победителей выбирали люди со всего мира.

"Это наша еще одна победа на международной арене! Дия.City отметили за уникальный вклад в позиционирование Украины как мощного ІТ-хаба, а также за создание условий для развития компаний и привлечения инвестиций", - написал Федоров.

Ранее министр сообщал, что ІТ-компании, ставшие резидентами специального режима Дия.City, за февраль-апрель уплатили в бюджет 1,3 млрд грн налогов. К Дия.City присоединились уже 262 компании.

"По подсчетам, только в феврале-апреле поступления в украинский бюджет от резидентов Дия.City составляли 1,3 млрд грн. Из них - более 57 млн грн военного сбора. Это важный вклад в нашу общую победу", - добавил Михаил Федоров.

10 мая Проект Дия.City вошел в шортлист премии Emerging Europe Awards 2022.

26 мая приложение "Дия" получило две награды от британской премии D&AD Awards.

22 июня Действие получило бронзу на международном фестивале креативщиков "Каннские львы 2022".

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