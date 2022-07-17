Как это делать рассказала травматерапевт, ЭМДР терапевт, координатор кризисной психологической службы Львова Оксана Наконечная в эксклюзивном интервью для Еспресо.

Как отметила Наконечная, важно определить, когда произошло травматическое событие, чтобы можно было правильно оказать человеку помощь.



"Если это недавнее событие - это острая стрессовая реакция, до недели времени. Потом острое стрессовое расстройство, до месяца. И после месяца уже можно ставить диагноз - ПТСР", - отметила она.

Также терапевт подчеркнула, что человек может и не иметь никаких симптомов в течение определенного времени. Это все очень индивидуально.

По словам специалиста, в Украине научились диагностировать посттравматическое стрессовое расстройство, однако другие посттравматические состояния часто путают с депрессией.

“ПТСР у нас уже диагностируют и есть определенные критерии, что уже более или менее понятно. А вот другие посттравматические состояния часто трактуются, как депрессия и не принимается во внимание то, что человек пережил. Тогда фактически травмотерапевты или психотерапевты видят качество непонятных симптомов, особенно психосоматических”, - говорит она.

Для правильного определения диагноза специалисты выясняют, что произошло с человеком за последние несколько лет.

"Мы одеваем так называемые травмоочки и исследуем, что с человеком произошло за последние 2 или 5 лет. Или последние полгода, если мы говорим о тех событиях, в которых сейчас живем. И здесь все свежее еще", - отмечает Наконечная.

Также травматерапевт убеждает, что реакция на стресс при ПТСР – это не всегда только депрессия.

Это очень широкий спектр. Если бы это было что-то одно – было бы проще диагностировать. Спектр достаточно широк. Очень часто – это эмоциональная нестабильность. Раздражительность. Взрывы агрессии. Может быть депрессивное состояние. Может быть апатия. Могут быть какие-нибудь соматические заболевания. Могут быть какие-то телесные ощущения, трудно объяснимые", - отметила Оксана Наконечная.



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