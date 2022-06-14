English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Культура Эмбер Хьорд заявила, что судебный процесс между ней и актером Джонни Деппом был представлен "несправедливо"

Эмбер Хьорд заявила, что судебный процесс между ней и актером Джонни Деппом был представлен "несправедливо"

14 июня, 2022 вторник
10:09
Культура

Актриса Эмбер Хьорд пожаловалась на влияние соцсетей на присяжных во время судебного процесса с ее мужем, актером Джонни Деппом

Об этом пишет Daily Mail.

36-летняя актриса заявила, что судебный процесс был представлен "несправедливо", а также на решения присяжных повлияли многочисленные сообщения и сообщения в соцсетях, выставлявших ее "в плохом свете".

Она предположила, что свидетели, вызванные для показаний от имени Деппа, не дали точного представления о том, что происходило в ее браке.

Это был первый раз, когда Хёрд решила высказаться публично и без своих юристов. Также она заявила, что во время суда столкнулась с "ненавистью и язвительностью".

"Даже тот, кто уверен, что я заслуживаю всей этой ненависти и сарказма, даже если вы думаете, что я лгу, вы все равно не можете, глядя мне в глаза, заявить, что в сети правильно освещали весь этот процесс!" – заявила женщина.

Обсуждая свидетелей, актриса заявила, что на них повлияла харизма ее бывшего супруга.

"Я их не виню, я действительно их понимаю, он их любимый персонаж, и люди чувствуют, что знают его. Он ведь фантастический актер. Но как они могли, выслушав три с половиной недели показаний, не поверить ни одному моему слову?" – спросила она.

Отмечается, что на следующий день после вынесения вердикта адвокат Хьорд Элейн Чарлсон Брэдхофт сообщила, что они обжалуют приговор и заявила, что у ее клиентки нет 8,35 миллионов долларов, которые, согласно решению суда, она должна выплатить Деппу.

В то же время, адвокаты Деппа Камилла Васкес и Бенджамин Чу во время интервью заявили, что любые предположения о том, что социальные сети сыграли роль в вердикте присяжных, "абсолютно ошибочны".

"Я считаю, что социальные сети не сыграли никакой роли, это было решение, принятое присяжными на основании улик", - сказал Чу.

  • 1 июня жюри присяжных по итогам рассмотрения дела о диффамации между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Хьорд склонилось на сторону актера . Присяжные решили, что утверждение Хьорд о том, что она стала жертвой домашнего насилия, является клеветой. Они присудили Деппу компенсацию в размере $15 млн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Шоу-бізнес
скандал
Джонни Депп
Читайте также:
Павел Латушко
13 июня, 2022 понедельник
В Беларусь в последнее время проникли 5 тыс. офицеров ЧВК "Вагнера" и военнослужащих РФ в гражданской одежде, - белорусский оппозиционер Латушко
12 июня, 2022 воскресенье
Главным событием в российско-украинской войне будет не смерть Путина, а поставки Украине оружия – политолог Андрей Пионтковский
13 июня, 2022 понедельник
В Союзном государстве РФ и Белоруссии заявили о "финишной прямой" в реализации программ интеграции стран
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.26
    Покупка 34.26
    Продажа 35.13
  • EUR
    Покупка 35.65
    Продажа 36.92
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
14 июня
11:46
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 11-13 июня
11:45
Эксклюзив
ВСУ находятся в 30 км от Херсона, - политолог Молчанов
11:37
Лига наций: лидер сборной Украины не попал в состав на матч с Ирландией
11:28
В Запорожье ДБР сообщило о подозрении в госизмене 8 правоохранителям-коллаборантам
11:24
Зеленский ответил на слова Байдена о "нежелании слышать предупреждение о российском вторжении"
11:23
Российским кораблем "Адмирал Макаров", с которого обстреливают Украину, руководит предатель из Винницкой области. Ему объявили подозрение
11:11
Эксклюзив
Угрозы оперативного оцепления наших войск в Северодонецке нет. Враг не контролирует пути коммуникаций, - боец "Легиона Свободы"
10:57
Только 1 из 10 российских оккупантов готов к столкновению с украинским войском, - перехват СБУ
10:51
Украина – Ирландия: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций
10:45
В Чугуевском районе Харьковщины в результате обстрела пострадали двое детей, горел частный сектор
10:39
SWIFT
Самый большой банк России отключили от SWIFT
10:31
Виталий Портников
Все мы - заложники Путина
10:01
Оккупанты открыли огонь по приграничью Шосткинского района, ГПСУ насчитала более 10 взрывов
10:00
Анонс
Контрнаступление на Херсонщине и как живут украинцы в оккупированных районах области
09:46
Последствия санкций и отсутствия опыта: даже при увеличении оборонного бюджета России возможно трудно пополнить резервы, - британская разведка
09:41
Мы потеряем все, если проигрываем в этой войне, – Зеленский отверг возможность территориальных уступок России
09:37
Исследователи обнаружили ДНК вируса обезьяньей оспы в сперме
09:16
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 32 500 военных, 179 вертолетов и 1434 танка
09:12
Эксклюзив
ВСУ успешно отбивают атаки врага на Славянск. Город надежно укреплен, - аналитик Defence Express
09:02
ВСУ сбили две вражеские ракеты, выпущенные из Крыма по Одесской области
09:01
Лига наций: расписание матчей и трансляций вторника
09:01
Россия нанесла авиаудары по Запорожью из штурмовика Су-25 и вертолетов Ми-8 и Ка-52
08:34
Лига наций: результаты всех матчей понедельника
08:22
Россияне обстреляли из "ураганов" две общины на Днепропетровщине
08:20
Украина – Ирландия: где и когда смотреть матч Лиги наций
08:19
Оккупанты обстреляли северодонецкие "Азот" и "Стеклопластик", разрушены дома во Врубовке, Тошковце и Лисичанске
07:18
Руслан Стефанчук
Украина готова пройти путь реформ для полноценного членства в ЕС, но стремится получить точку старта, - Стефанчук
07:18
Оккупанты штурмуют Северодонецк и пытаются закрепиться в центре города. Также они заминировали побережье реки Ингулец, - Генштаб ВСУ
07:09
Патрульные эвакуировали 32 мирных жителя из Приволья на Луганщине
06:42
США продолжат усиливать позиции Украины, чтобы она имела преимущество над врагом, - Белый дом
06:39
Турция строит газопровод к месторождению в акватории Черного моря
06:30
Сергей Згурец
Россия снимает технику с резервов и берет у Беларуси, танки Т-62 обеспечивают только численность бронетехники, - военный эксперт
06:14
Два крупнейших банка США приостановили сделки с российским госдолгом, - Bloomberg
06:08
Германия передаст Украине систему противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии
05:50
посольство США
США будут ежемесячно выделять Украине $1,5 млрд, - Госдеп
05:27
Оккупанты устроили теракты ко "Дню России" в Мелитополе и Бердянске, - ISW
05:04
Мост в Северодонецке, сервис "выезд для мужчин" и списание долгов от коллаборантов. ЦПД обнародовал новые фейки роспропаганды
04:40
Байден продлил санкции США против Беларуси, введенные после "выборов" 2020 года
04:19
Это будет сигнал Путину, что он упустил все шансы вернуть Украину: Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Киеву статус кандидата в ЕС, - Politico
03:57
Молдова
Молдова может выйти из СНГ ради вступления в ЕС
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV