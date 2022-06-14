Эмбер Хьорд заявила, что судебный процесс между ней и актером Джонни Деппом был представлен "несправедливо"
Актриса Эмбер Хьорд пожаловалась на влияние соцсетей на присяжных во время судебного процесса с ее мужем, актером Джонни Деппом
Об этом пишет Daily Mail.
36-летняя актриса заявила, что судебный процесс был представлен "несправедливо", а также на решения присяжных повлияли многочисленные сообщения и сообщения в соцсетях, выставлявших ее "в плохом свете".
Она предположила, что свидетели, вызванные для показаний от имени Деппа, не дали точного представления о том, что происходило в ее браке.
Это был первый раз, когда Хёрд решила высказаться публично и без своих юристов. Также она заявила, что во время суда столкнулась с "ненавистью и язвительностью".
"Даже тот, кто уверен, что я заслуживаю всей этой ненависти и сарказма, даже если вы думаете, что я лгу, вы все равно не можете, глядя мне в глаза, заявить, что в сети правильно освещали весь этот процесс!" – заявила женщина.
Обсуждая свидетелей, актриса заявила, что на них повлияла харизма ее бывшего супруга.
"Я их не виню, я действительно их понимаю, он их любимый персонаж, и люди чувствуют, что знают его. Он ведь фантастический актер. Но как они могли, выслушав три с половиной недели показаний, не поверить ни одному моему слову?" – спросила она.
Отмечается, что на следующий день после вынесения вердикта адвокат Хьорд Элейн Чарлсон Брэдхофт сообщила, что они обжалуют приговор и заявила, что у ее клиентки нет 8,35 миллионов долларов, которые, согласно решению суда, она должна выплатить Деппу.
В то же время, адвокаты Деппа Камилла Васкес и Бенджамин Чу во время интервью заявили, что любые предположения о том, что социальные сети сыграли роль в вердикте присяжных, "абсолютно ошибочны".
"Я считаю, что социальные сети не сыграли никакой роли, это было решение, принятое присяжными на основании улик", - сказал Чу.
- 1 июня жюри присяжных по итогам рассмотрения дела о диффамации между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Хьорд склонилось на сторону актера . Присяжные решили, что утверждение Хьорд о том, что она стала жертвой домашнего насилия, является клеветой. Они присудили Деппу компенсацию в размере $15 млн.
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