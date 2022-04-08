Эмбарго на уголь с августа и последующие запреты на экспорт: ЕС одобрил пятый пакет санкций против РФ

Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.



В пакет новых санкций против РФ входят:



- с августа 2022 г. запрет на закупку, импорт или перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России.



- запрет предоставлять доступ к портам ЕС судам, зарегистрированным под флагом России. Исключения разрешены сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетике.



- запрет любым российским и белорусским автотранспортным предприятиям перевозить грузы автомобилями в пределах ЕС, в том числе транзитом. Однако исключения составляют ряд продуктов, таких как фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция, включая пшеницу, а также перевозки в гуманитарных целях.



- дальнейшие запреты на экспорт, направленные на реактивное топливо и другие товары, такие как квантовые компьютеры и передовые полупроводники, высококачественная электроника, программное обеспечение, чувствительные машины и транспортное оборудование, а также новые запреты на импорт таких продуктов: древесина, цемент, удобрения, морепродукты и ликер. Согласованные запреты на экспорт и импорт составляют 10 млрд евро и 5,5 млрд евро.



- ряд целенаправленных экономических мер, направленных на усиление существующих мер и устранение пробелов в действующих санкциях.



Кроме того, Совет налагает санкции на компании, чьи продукты или технологии сыграли роль во вторжении, ключевых олигархов и бизнесменов, высокопоставленных кремлевских чиновников, пропагандистов и манипуляторов.



Также на транзакции наложен полный запрет на четыре ключевых российских банка, которые представляют 23% доли рынка в российском банковском секторе. После отключения от SWIFT эти банки теперь подлежат замораживанию активов, становясь таким образом полностью отрезанными от рынков ЕС.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb