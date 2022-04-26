Эмбарго на российскую нефть стало приемлемым для Германии, - министр экономики

Об этом сообщает ЕС со ссылкой на Süddeutsche Zeitung .

"Сегодня я могу сказать, что эмбарго стало приемлемым для Германии", – сказал политик.

Доля российской нефти на рынке составляет всего около 12%. И эта доля приходится только на поставки для нефтеперерабатывающего завода в Шведт-на-Одере.

"Здесь мы ищем альтернативу. Эта альтернатива – задача ближайших дней", - сказал Габек.



До сих пор Габек подчеркивал, что независимость от российской нефти не может быть достигнута до конца года и что эмбарго нанесет серьезный ущерб экономике.

11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.

По данным издания Bloomberg, Европейский Союз и США обсуждают три разных варианта санкций, которые будут касаться поставок нефти из РФ.

23 апреля еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС рассматривает "умные санкции" , которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго на российскую нефть.

25 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз прекратить отговорки и ввести эмбарго на российскую нефть.