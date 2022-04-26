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Главная война с Россией Эмбарго на российскую нефть стало приемлемым для Германии, - министр экономики

Эмбарго на российскую нефть стало приемлемым для Германии, - министр экономики

26 апреля, 2022 вторник
18:14
война с Россией Роберт Габек

Министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что страна готова прекратить покупку российской нефти

Об этом сообщает ЕС со ссылкой на Süddeutsche Zeitung .

"Сегодня я могу сказать, что эмбарго стало приемлемым для Германии", – сказал политик.

Доля российской нефти на рынке составляет всего около 12%. И эта доля приходится только на поставки для нефтеперерабатывающего завода в Шведт-на-Одере.

"Здесь мы ищем альтернативу. Эта альтернатива – задача ближайших дней", - сказал Габек.

До сих пор Габек подчеркивал, что независимость от российской нефти не может быть достигнута до конца года и что эмбарго нанесет серьезный ущерб экономике.

  • 11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.
  • По данным издания Bloomberg, Европейский Союз и США обсуждают три разных варианта санкций, которые будут касаться поставок нефти из РФ.
  • 23 апреля еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС рассматривает "умные санкции" , которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго на российскую нефть.
  • 25 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз прекратить отговорки и ввести эмбарго на российскую нефть.

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Германия
эмбарго
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