Эмбарго на российскую нефть стало приемлемым для Германии, - министр экономики
Министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что страна готова прекратить покупку российской нефти
Об этом сообщает ЕС со ссылкой на Süddeutsche Zeitung .
"Сегодня я могу сказать, что эмбарго стало приемлемым для Германии", – сказал политик.
Доля российской нефти на рынке составляет всего около 12%. И эта доля приходится только на поставки для нефтеперерабатывающего завода в Шведт-на-Одере.
"Здесь мы ищем альтернативу. Эта альтернатива – задача ближайших дней", - сказал Габек.
До сих пор Габек подчеркивал, что независимость от российской нефти не может быть достигнута до конца года и что эмбарго нанесет серьезный ущерб экономике.
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