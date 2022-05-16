Эмбарго на российскую нефть: ЕС рассматривает строительство нефтепроводов в Венгрию, - El Pais

Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на источники, передает УНИАН .

По данным источника, чтобы Венгрия согласовала нефтяное эмбарго против РФ, есть план перераспределения финансирования в рамках плана REPowerEU, до того, пока не будет новой инфраструктуры, стране можно будет покупать нефть из РФ.

Издание пишет, что при согласовании плана нефтяное эмбарго будет утверждено не позднее следующей недели.

По предварительным оценкам, модернизация инфраструктуры Венгрии и других стран не потребует большого финансирования. Это может быть строительство новых интерконнекторов в одних случаях, а в других – расширение пропускной способности труб.

По данным издания Bloomberg, Еврокомиссия рассматривает вариант выплаты компенсации Венгрии за поддержку эмбарго на поставку российской нефти и шестого пакета санкций в целом.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для отказа от нефти из России стране нужно инвестировать 700-750 млн евро .