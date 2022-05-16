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Эмбарго на российскую нефть: ЕС рассматривает строительство нефтепроводов в Венгрию, - El Pais

16 мая, 2022 понедельник
16:27
Экономика

Европейский Союз готов профинансировать Венгрии модернизацию и улучшение нефтепроводов, чтобы страна поддержала эмбарго на российскую нефть

Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на источники, передает УНИАН .

По данным источника, чтобы Венгрия согласовала нефтяное эмбарго против РФ, есть план перераспределения финансирования в рамках плана REPowerEU, до того, пока не будет новой инфраструктуры, стране можно будет покупать нефть из РФ.

Издание пишет, что при согласовании плана нефтяное эмбарго будет утверждено не позднее следующей недели.

По предварительным оценкам, модернизация инфраструктуры Венгрии и других стран не потребует большого финансирования. Это может быть строительство новых интерконнекторов в одних случаях, а в других – расширение пропускной способности труб.

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ЕС
Венгрия
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