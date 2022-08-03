Об этом сообщила пресс-служба Федерального совета Швейцарии.

Как говорится в сообщении, правительство Швейцарии ввело дополнительные санкции против России, в частности запретило импорт российского золота.

"С 3 августа Швейцария предпринимает самые неотложные меры по времени и содержанию. Новые меры касаются прежде всего запрета на покупку, импорт или транспортировку золота и золотых изделий из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены", - пишет пресс-служба.

Швейцария также заморозила активы Сбербанка, теперь российскому банку запрещено предоставлять денежные средства, экономические ресурсы и технические услуги.

Однако в тексте говорится, что санкции не распространяются на торговлю пищевой продукцией между третьими странами и Россией.

"Федеральный совет отмечает, что ни одна из мер против России не направлена против торговли сельскохозяйственными или пищевыми продуктами между третьими странами и Россией. Чтобы избежать перебоев в платежных каналах, Федеральный совет сделал два новых исключения относительно операций, связанных с сельскохозяйственной продукцией и поставок нефти в третьи страны, как это сделал ЕС", - говорится в сообщении.

Еврокомиссия 15 июля обнародовала проект седьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину.

Представители государств-членов Европейского Союза приняли новый пакет санкций против России. Решение было обнародовано 21 июля в Официальном журнале ЕС.

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