Эмбарго на российский уголь и закрытие портов для судов из РФ: глава Еврокомиссии рассказала о новом пакете санкций от ЕС

Об этом она написала в Twitter.



"Россия ведет жестокую, беспощадную войну, в частности, против мирного населения Украины. Нам нужно выдержать максимальное давление. Поэтому сегодня мы предлагаем 5-й пакет санкций", - заявила фон дер Ляен.



Среди ограничений:



- запрет на импорт угля из России (4 млрд евро в год);

- полный запрет транзакций для 4 ключевых банков, среди которых – 2-й по величине российский банк "ВТБ";

– запрет для российских судов заходить в порты ЕС;

- запрет на въезд для российских и белорусских перевозчиков;

- запрет экспорта в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро;

- запрет на импорт некоторых товаров на сумму €5,5 млрд;

- расширение персонального списка санкций;

- запрет участия российских компаний в государственных закупках в ЕС и исключение какой-либо финансовой поддержки российским государственным органам.



"Мы также работаем над дополнительными санкциями, в том числе по импорту нефти, и рассматриваем некоторые идеи государств-членов", - написала она.



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