Об этом сообщает The Guardian .

По словам Нехаммера, он исключает возможность введения эмбарго на российский газ в седьмом пакете санкций ЕС.

"Газовое эмбарго не будет темой седьмого пакета санкций, это также ясно заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Российскую нефть намного легче компенсировать. Газ – это совсем другое", - сказал Нехаммер.

Премьер Эстонии Кая Каллас также заявила, что шансы на газовое эмбарго в седьмом пакете санкций невелики.

"Я думаю, что газ должен быть в седьмом пакете, но я реалистка. Я не думаю, что газ там будет", – констатировала Каллас.

Она также назвала принятый 31 мая частичный запрет на российскую нефть честным компромиссом.

"Это было лучшее, что мы могли получить. Вчера я очень скептически относился к тому, что мы достигнем соглашения, поэтому это положительно, что мы сделали", – отметила Каллас.

31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие частичный запрет на экспорт российской нефти.

Агентство Bloomberg сообщило, что из-за введения ЕС частичного эмбарго на российскую нефть РФ будет терять около $22 млрд в год .

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