Эмбарго на российский газ не попадет в седьмой пакет санкции ЕС, - канцлер Австрии
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что ЕС не будет включать эмбарго на поставку российского газа в седьмой пакет санкций
Об этом сообщает The Guardian .
По словам Нехаммера, он исключает возможность введения эмбарго на российский газ в седьмом пакете санкций ЕС.
"Газовое эмбарго не будет темой седьмого пакета санкций, это также ясно заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Российскую нефть намного легче компенсировать. Газ – это совсем другое", - сказал Нехаммер.
Премьер Эстонии Кая Каллас также заявила, что шансы на газовое эмбарго в седьмом пакете санкций невелики.
"Я думаю, что газ должен быть в седьмом пакете, но я реалистка. Я не думаю, что газ там будет", – констатировала Каллас.
Она также назвала принятый 31 мая частичный запрет на российскую нефть честным компромиссом.
"Это было лучшее, что мы могли получить. Вчера я очень скептически относился к тому, что мы достигнем соглашения, поэтому это положительно, что мы сделали", – отметила Каллас.
- 31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие частичный запрет на экспорт российской нефти.
- Агентство Bloomberg сообщило, что из-за введения ЕС частичного эмбарго на российскую нефть РФ будет терять около $22 млрд в год .
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