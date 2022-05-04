"Эмбарго на российский газ и нефть = мир Европы": активисты "украсили" варшавский мост гигантским баннером
В Варшаве устроили акцию с призывом ввести эмбарго на нефть и газ из России
Об этом сообщают на facebook-странице сообщества Euromaidan-Warszawa.
3 мая на одном из мостов в Варшаве участники акции вывесили огромный баннер с надписью: "Эмбарго на российский газ и нефть – мир в Европе". Таким образом, они призвали страны Европейского Союза ввести полное эмбарго на российскую нефть, газ и уголь в рамках шестого пакета санкций.
- 11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрен эмбарго на поставку нефти.
- 2 мая сообщалось, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на нефтяное эмбарго против РФ.
- 2 мая спикер венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что Венгрия не отказалась от своего вето на введение нефтяного эмбарго для РФ.
- 2 мая советница министра энергетики Лана Зеркаль объяснила, что шантаж Венгрии правом вето по отношению к эмбарго на российскую нефть направлен на Евросоюз , а не на Украину.
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