"Эмбарго на российский газ и нефть = мир Европы": активисты "украсили" варшавский мост гигантским баннером

Об этом сообщают на facebook-странице сообщества Euromaidan-Warszawa.

3 мая на одном из мостов в Варшаве участники акции вывесили огромный баннер с надписью: "Эмбарго на российский газ и нефть – мир в Европе". Таким образом, они призвали страны Европейского Союза ввести полное эмбарго на российскую нефть, газ и уголь в рамках шестого пакета санкций.