Эмбарго на импорт передовых технологий, банковские ограничения и заморозка активов. Япония объявила о новых санкциях против России

Об этом в четверг, 5 мая, заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида после встречи с премьером Британии Борисом Джонсоном в Лондоне, сообщает Reuters.

В сообщении премьера говорится, что Япония заморозит активы 140 россиян. Также, по его словам, Токио расширит запрет на экспорт, касающийся российских военных производителей.

Кишида добавил, что сейчас пришло время для Большой семерки ведущих стран укрепить свое единство.

Правительственное российское информагентство ТАСС представляет совсем другой список новых санкций.

Они, со ссылкой на слова премьера, отмечают, что Япония расширит список российских банков, в отношении которых будут действовать санкционные ограничения. Также отмечается, что Япония расширит эмбарго на импорт в РФ передовых технологий, запретит поставки квантовых компьютеров.

Отметим, что вчера Россия запретила въезд премьер-министру, главе МИД, Минобороны Японии и еще 60 гражданам страны.

В середине апреля Япония ввела санкции по 398 физлицам и 28 организациям из России. В частности, речь идет о депутатах госдумы РФ и двух дочерях Путина.

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