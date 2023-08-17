Первый обвинен, что он продал польской компании 111 тонн зерна, скрывая, что в Украине зерно приобрели как "техническое зерно". Стоимость злоупотребления – 150 тысяч злотых (1 миллион 300 тысяч гривен).

Второму лицу выдвинуто противоположное подозрение: в Украине он закупил потребительское зерно, но для снижения суммы налогов в таможенных документах оно оформлено как "техническое". Стоимость злоупотребления – 91 тысяча злотых.

Третье лицо импортировало рапс и кукурузу, указывая в таможенной декларации, что они "технические", хотя на самом деле были потребительскими и так использовались. Стоимость ввезенного в Польшу зерна – 6,3 миллиона злотых, стоимости убытков для государства не указана.

Поляки не ели "техническое зерно"

Жешувская прокуратура объединила дела об "украинском зерне" со всей страны, проведя 283 обыска. И хотя в коммюнике стражей порядка указано, что будут еще и другие обвинения, но после четырех месяцев работы прокуроров можно констатировать: результаты масштабного расследования не впечатляют, больших злоупотреблений не выявлено.

Это хорошо, что польские органы правопорядка выявляют незаконные сделки, взяв импорт украинского зерна под особо строгий контроль. Поскольку само дело импорта имело и в дальнейшем имеет значительный общественный резонанс, влияя на экспорт украинской агропродукции в ЕС и другие регионы мира.

Напомню, что "техническое зерно" предназначается для производства биогаза и не может потребляться ни людьми, ни животными (зерновые - основа комбикорма). В апреле т.г., в разгар протестов против "наплыва" миллионов тонн украинского зерна на польский рынок, местные медиа заполонили сенсационные материалы об использовании "технического зерна" для выпечки хлеба. А значит, отравления (!) поляков.

"Агроуния", новая политическая сила, возглавляемая Михалом Колодзейчаком, организовала блокады пограничных переходов с Украиной с лозунгами "остановить наплыв украинского зерна", "прекратить разрушение польского сельского хозяйства" и тому подобное.

Тогдашний накал страстей можно почувствовать по словам одной из депутатов оппозиционной "Гражданской платформы", которая в парламенте драматично спрашивала министра сельского хозяйства: "Требуем информации, что произошло с техническим зерном? Его контролировали или исследовали на границе и, главное: едят ли поляки продукты из технического зерна?"

Министр Роберт Телус опровергал ложь по поводу "наплыва" украинского зерна и использования "технического" для выпечки хлеба. Однако его правительство в одностороннем порядке ввело эмбарго на импорт всей агропродукции из Украины, которое по итогам переговоров с Европейской комиссией и Украиной ограничено до четырех видов зерна.

Что делать с ложью?

Массовым завозом украинского зерна "с большим содержанием пестицидов" Польша аргументировала в переговорах с Украиной и Еврокомиссией необходимость введения эмбарго, поскольку такое решение относится к компетенции Брюсселя. Сегодня стало известно, что пестициды не обнаружены, за исключением, возможно, одной партии в 100 тонн, хотя жешувская прокуратура молчит о химикатах.

Вывод прост: аргументация введения эмбарго на украинское зерно основана на лжи. И что нам делать с этой ложью, наши польские друзья?

Притворяться, что ничего не случилось и промолчать во время переговоров о продлении эмбарго после 15 сентября? Или же признать, что использование таких методов нарушает все нормы международного права, не говоря о соблюдении норм в отношениях между добрыми соседями? И эмбарго не продлевать.

В июле премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что запрет будет продлен даже в одностороннем порядке, потому что Польша должна заботиться, прежде всего, о собственных интересах. Дипломатический скандал, вызванный этим заявлением, завершился формированием польским МИД "7 пунктов" относительно отношений с Украиной. На самом деле, документ - это форма ультиматума с угрозой блокировать интеграцию Украины с Евросоюзом, когда наше государство будут ставить в зависимость от ограничения экспорта своей продукции в ЕС.

Вопрос о новом союзнике Туска

В Польше началась кампания парламентских выборов 15 октября. На ее старт, в канун Дня Польских вооруженных сил (15 августа), президент Анджей Дуда, по сути, повторил заявление своего дипломатического ведомства: в отношениях с Украиной его страна будет руководствоваться собственными интересами.

Следовательно, эмбарго должно продолжиться, несмотря ни на что.

Что на это скажет оппозиция? В борьбе за голоса сельских избирателей "Гражданская платформа" сделала ход конем и приняла в списки своих кандидатов Колодзейчака и других активистов "Агроунии". Социологи предполагают, что благодаря этому "ГП" может получить дополнительные 1-2% голосов.

Но союз с радикально популистской "Агроунией" не будет лёгкой прогулкой. Осознает это и Дональд Туск, лидер партии, внимательно выслушавший декларации Колодзейчака: "Сегодня у нас авральная ситуация, а этот проект ["Агроуния"] нестандартен. Я сделаю все, чтобы этот проект стал надежным".

Туск как бывший премьер-министр и особенно как председатель Европейской комиссии продемонстрировал полное понимание стратегического значения для Польши и ЕС независимости Украины, нашей победы в войне с Россией. Он настоящий друг Украины. И поэтому хочется верить, что он приложит усилия, чтобы его союзник стал надежным также для Украины.

Чтобы не распространял лжи о "наплыве" украинского зерна и его "катастрофических последствиях" для польского аграрного сектора. Не организовал блокирование украинской границы под лозунгом остановки ввоза украинского "технического зерна", которое "травит поляков" и т.д.

Подобная "аргументация" должна остаться в прошлом, потому что обнародованные данные о масштабах завоза украинского зерна (Еврокомиссией и польским правительством) показали, что "дестабилизация" польского сельскохозяйственного рынка – это миф. Миллионы тонн зерна остались на польских элеваторах, потому что фермеры и владельцы агропредприятий думали, что зимой и весной 2023 года цена на него вырастет, а она упала.

Неужели будут блокировать интеграцию Украины с ЕС?

Из ситуации, сложившейся вокруг экспорта украинской агропродукции в ЕС, следует сделать выводы. И прежде всего политические, потому что дело касается исключительно политики, в частности, наших отношений с западными соседями, которых справедливо считаем самыми близкими друзьями. Чрезвычайная помощь Украине и украинцам после 24 февраля 2022 года тому убедительное доказательство.

И будет политическим преступлением, если этот капитал мы с поляками растратим. С пониманием того, что, по сути, все зависит от Польши, ее власти и оппозиции. Как они сегодня "стелят" украинско-польскую постель, так мы вместе и "выспимся".

Истерика польских фермеров, агрохолдингов и их представителей в политике продемонстрировала успевшность избранной ими стратегии. На сегодняшний день ключевой темой избирательной кампании - а значит, и программы будущего правительства - будет успокоение требований именно этой среды.

Для них война в Украине, потребности нашего фронта, запросы государства и общества – не предмет сострадания и помощи. Напротив, они используют любой повод для поднятия антиукраинской волны и выторга для себя дополнительных льгот и субсидий. А для реализации собственного интереса будут использовать все средства: истерию, фейки и откровенную ложь. Им не указ международное законодательство и внутреннее право ЕС.

Согласие на такой подход равно пониманию того, что Украина не станет членом ЕС, потому что нас заблокируют соседи.

В отношениях с Польшей "медовый месяц", наступивший после 24 февраля, закончился. Для подавляющего большинства украинцев – это неожиданность и шок. Я уверен, что и это испытание Украина пройдет, потому что у нас нет другого выхода.

Победим Россию, победим грязь и ложь о себе от других соседей.

И наконец. В преддверии 15 сентября польские власти и оппозиция будут отвечать на вопросы не только о поддержке нашей интеграции с ЕС и НАТО, но прежде всего о допустимости совпадения своей политики с политикой Российской Федерации. В ущерб Украине, для которой экспорт агропродукции является одной из экономических основ противостояния с Москвой.

Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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