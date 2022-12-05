Эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти вступило в силу
5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского союза
Об этом сообщает официальный журнал Евросоюза.
Также с сегодняшнего дня начинает действовать потолок цен на российское сырье, введенное ЕС, G7 и Австралией.
Теперь российскую нефть можно покупать только по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.
Эмбарго на российскую нефть было согласовано еще в мае, исключение было сделано только для Болгарии и нефти, которая будет поставляться по трубопроводу "Дружба".
Также новые санкции будут запрещать европейским компаниям страховать перевозку российской нефти морским путем в третьи страны. Уже 5 февраля 2023 года подобные ограничения начнут действовать также на российские нефтепродукты.
Ограничения предусматривают, что компании не смогут предоставлять страховые и другие услуги для морской перевозки российской нефти в третьи страны, если она будет куплена выше ценового потолка.
- Напомним, лидеры G7 договорились о принципе ограничения цен на июньском саммите, но с тех пор продолжались переговоры по деталям внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза. Ограничение касается российских нефти и поставляемых морским транспортом нефтепродуктов. Если нефть будут закупаться по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено. Такой шаг призван лишить Россию сверхдоходов по причине продажи нефти.
- Тогда США считали, что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть на отметке около 60 долларов за баррель. А G7 и ЕС планировали согласовать договоренность об ограничении цен на российскую нефть в районе $60-70 за баррель. Тем не менее, некоторые страны ЕС предлагали $30 за баррель – эту позицию также поддержал президент Украины Владимир Зеленский.
- Уже 1 декабря стало известно, что страны Европейского Союза согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель.
- А 3 декабря сообщалось, что Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.
- 4 декабря Венгрия была освобождена от применения лимита цен на нефть после переговоров с Европейским Союзом. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто считает, что таким решением "опять удалось защитить энергетическую безопасность Венгрии".
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