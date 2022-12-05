Об этом сообщает официальный журнал Евросоюза.

Также с сегодняшнего дня начинает действовать потолок цен на российское сырье, введенное ЕС, G7 и Австралией.

Теперь российскую нефть можно покупать только по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.

Эмбарго на российскую нефть было согласовано еще в мае, исключение было сделано только для Болгарии и нефти, которая будет поставляться по трубопроводу "Дружба".

Также новые санкции будут запрещать европейским компаниям страховать перевозку российской нефти морским путем в третьи страны. Уже 5 февраля 2023 года подобные ограничения начнут действовать также на российские нефтепродукты.

Ограничения предусматривают, что компании не смогут предоставлять страховые и другие услуги для морской перевозки российской нефти в третьи страны, если она будет куплена выше ценового потолка.

Напомним, лидеры G7 договорились о принципе ограничения цен на июньском саммите, но с тех пор продолжались переговоры по деталям внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза. Ограничение касается российских нефти и поставляемых морским транспортом нефтепродуктов. Если нефть будут закупаться по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено. Такой шаг призван лишить Россию сверхдоходов по причине продажи нефти.

Тогда США считали, что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть на отметке около 60 долларов за баррель. А G7 и ЕС планировали согласовать договоренность об ограничении цен на российскую нефть в районе $60-70 за баррель. Тем не менее, некоторые страны ЕС предлагали $30 за баррель – эту позицию также поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

Уже 1 декабря стало известно, что страны Европейского Союза согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

А 3 декабря сообщалось, что Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

4 декабря Венгрия была освобождена от применения лимита цен на нефть после переговоров с Европейским Союзом. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто считает, что таким решением "опять удалось защитить энергетическую безопасность Венгрии".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb