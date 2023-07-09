Элтон Джон завершил пятилетний прощальный тур

Об этом сообщает издание BBC.

Известно, что финальный концерт тура в столице Швеции продолжался в субботу вечером более двух часов.

76-летний музыкант является обладателем пяти премий "Грэмми". Его карьера длилась 50 лет, за которые Элтон Джон успел дать почти 4600 концертов в разных странах мира.

Добавляется, что Элтон Джон начал мировой прощальный тур Farewell Yellow Brick Road (Прощание с дорогой из желтого кирпича), название которого похоже на одну из песен музыканта, в 2018 году в Северной Америке.

Музыкант подтвердил, что никогда больше не будет гастролировать, однако в будущем может дать один концерт.

По данным журнала Billboard, последний концертный тур Элтона Джона был самым массовым в истории – доходы от продажи билетов составили 900 миллионов долларов США.