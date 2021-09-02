Элтон Джон выпустит альбом, который записал во время локдауна
Британский певец Элтон Джон анонсировал выход своего альбома, который записал на во время жесткого карантина из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщает НВ .
В новый альбом 74-летнего певца войдет 16 коллабораций со звездами. Среди них Стиви Уандер, Years & Years, Дуа Липа и Lil Nas X.
"Последнее, что я ожидал сделать во время изоляции, так это записать альбом", - сказал Джон.
Музыкант объяснил, что некоторые записи были сделаны с помощью Zoom, а часть записывалась в студии при соблюдении правил безопасности.
По словам Джона, его и другого артиста отделяла стена.
"Все треки, над которыми я работал, были действительно интересными и разнообразными, они полностью отличались от всего, чем я был известен, и вывели меня из зоны комфорта", - добавил он.
Альбом называется The Lockdown Sessions и выйдет 22 октября.
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