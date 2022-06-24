Элтон Джон остановил концерт, чтобы обратить внимание зала на украинку с сине-желтым флагом
Это случилось в Бристоле в Англии, где известный музыкант давал один из концертов своего прощального тура
Видео с фрагментом концерта Элтона Джона стало вирусным в сети.
Исполняя на рояле очередную композицию, Элтон Джон заметил среди слушателей девушку с украинским флагом. Он остановил игру и показал на нее собравшимся. Украинка подняла флаг повыше.
Слушатели стали аплодировать и фотографировать символический момент.
- Элтон Джон был участником акции Stand up for Ukraine, когда звезды со всего мира призывали помогать украинским беженцам.
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