Элтон Джон остановил концерт, чтобы обратить внимание зала на украинку с сине-желтым флагом

Видео с фрагментом концерта Элтона Джона стало вирусным в сети.

Исполняя на рояле очередную композицию, Элтон Джон заметил среди слушателей девушку с украинским флагом. Он остановил игру и показал на нее собравшимся. Украинка подняла флаг повыше.

Слушатели стали аплодировать и фотографировать символический момент.

Элтон Джон был участником акции Stand up for Ukraine, когда звезды со всего мира призывали помогать украинским беженцам.

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