Елку на Софийской площади начнут разбирать 17 января
Убирать главную елку страны на Софийской площади в Киеве начнут 17 января
Об этом сообщила менеджер проекта Folk Ukraine Надежда Тутенко в комментарии Укринформу.
"Демонтаж елки начнется 17 января. Сама новогодняя локация будет работать до 16 января", - сказала Тутенко.
Тема этого года главной праздничной локации посвящена Рождественской чудоночи, когда родился Иисус Христос. Это действо воспроизведено по кругу в виде вертепа. Вокруг елки можно увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.
Кроме этого, на Контрактовой площади работает большая локация "Рождество на Подоле", оформленная в европейском стиле. Елку и ярмарку украшает 20 тыс. фонарей. Также на локации - каток более 200 м длиной с беседкой для отдыха, кафе и музыкальной сценой.
- Напомним, 18 декабря в Киеве зажгли главную елку Украины.
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