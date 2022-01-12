Елку на Софийской площади начнут разбирать 17 января

Об этом сообщила менеджер проекта Folk Ukraine Надежда Тутенко в комментарии Укринформу.



"Демонтаж елки начнется 17 января. Сама новогодняя локация будет работать до 16 января", - сказала Тутенко.



Тема этого года главной праздничной локации посвящена Рождественской чудоночи, когда родился Иисус Христос. Это действо воспроизведено по кругу в виде вертепа. Вокруг елки можно увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.



Кроме этого, на Контрактовой площади работает большая локация "Рождество на Подоле", оформленная в европейском стиле. Елку и ярмарку украшает 20 тыс. фонарей. Также на локации - каток более 200 м длиной с беседкой для отдыха, кафе и музыкальной сценой.

Напомним, 18 декабря в Киеве зажгли главную елку Украины.