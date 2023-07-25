Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Соломенской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по факту хищения средств АО "Укрзализныця" при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки в помещении Центрального железнодорожного вокзала в городе Киеве (ч. 3 ст. 191, ч6 ч.2). ", – говорится в сообщении.

По данным следствия, Укрзализныця включила в план закупок искусственную новогоднюю елку для проведения новогодних праздников на вокзале станции Киев-Пассажирский. Ответственное лицо в интересах третьих лиц и вопреки интересам службы допустило ряд нарушений процедуры тендерных закупок, создав основание для приобретения елки за 720 тыс. грн у предпринимателя, не являющегося производителем.

При этом изготовителем елки является львовское предприятие, а ее стоимость составляет 339 тыс. грн.

"Кроме того, по результатам проведения следственных действий установлена связанность между собой предприятий, которым направлялись коммерческие запросы для установления оптимального соотношения стоимости и качества елки, что в дальнейшем способствовало выбору победителя тендера с завышенной ценой. Собранные следствием доказательства и документы, предоставленные на экспертное исследование, подтвердили завышение стоимости приобретенной елки", – отмечает прокуратура.

Чиновники объявили подозрение по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для третьих лиц, использование служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия.

Кроме того, решается вопрос об инкриминировании действий, связанных с хищением бюджетных средств, всем участникам тендерных закупок.

Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.