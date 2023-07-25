Елка на вокзал Киева за 720 тыс. грн: чиновнице Укрзализныци объявили подозрение в злоупотреблении
Чиновнице АО "Укрзализныця" сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением при закупке новогодней елки для Центрального железнодорожного вокзала Киева, что привело к убыткам более чем на 380 тыс. грн
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
"Соломенской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по факту хищения средств АО "Укрзализныця" при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки в помещении Центрального железнодорожного вокзала в городе Киеве (ч. 3 ст. 191, ч6 ч.2). ", – говорится в сообщении.
По данным следствия, Укрзализныця включила в план закупок искусственную новогоднюю елку для проведения новогодних праздников на вокзале станции Киев-Пассажирский. Ответственное лицо в интересах третьих лиц и вопреки интересам службы допустило ряд нарушений процедуры тендерных закупок, создав основание для приобретения елки за 720 тыс. грн у предпринимателя, не являющегося производителем.
При этом изготовителем елки является львовское предприятие, а ее стоимость составляет 339 тыс. грн.
"Кроме того, по результатам проведения следственных действий установлена связанность между собой предприятий, которым направлялись коммерческие запросы для установления оптимального соотношения стоимости и качества елки, что в дальнейшем способствовало выбору победителя тендера с завышенной ценой. Собранные следствием доказательства и документы, предоставленные на экспертное исследование, подтвердили завышение стоимости приобретенной елки", – отмечает прокуратура.
Чиновники объявили подозрение по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для третьих лиц, использование служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия.
Кроме того, решается вопрос об инкриминировании действий, связанных с хищением бюджетных средств, всем участникам тендерных закупок.
Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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