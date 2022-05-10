Елизаветы II впервые за 60 лет не было на открытии парламента Британии, ее заменил принц Чарльз

Об этом сообщает Reuters.



Преемник британского престола принц Чарльз и принц Уильям заняли центральное место на открытии парламента 10 мая. Они заменили 96-летнюю королеву Елизавету, которая пропустила грандиозное событие впервые за почти за шесть десятилетий.



Как передает Reuters, королева была вынуждена покинуть событие еще в понедельник из-за возобновления проблем с передвижением. Тогда ее сын, 73-летний принц Чарльз прибыл в Вестминстерский дворец, чтобы зачитать законодательную повестку дня правительства.

Чарльз, присутствовавший на открытии парламента вместе со своей матерью в последние годы, зачитывал каждый законопроект, начиная его словами "Правительство Ее Величества...".



Государственное открытие парламента – это событие огромного великолепия в Британии. Во время него традиционно королева едет на собрание в государственной карете в сопровождении конных солдат в церемониальной форме, в то время как Корона Императорского государства и другие регалии едут впереди отдельного дилижанса.



Сообщается также, что за свое 70-летнее правление королева пропустила торжественное мероприятие только дважды: в 1959 и 1963 годах, когда она была беременна сыновьями Эндрю и Эдуардом.



Елизавета II пропустила ряд публичных выступлений после того, как она была впервые госпитализирована в прошлом октябре из-за болезни, о которой СМИ пока ничего не известно.



Пока королю пришлось выдать "Патент писем", чтобы уполномочить Чарльза и Уильяма выполнять ее роль на конституционном мероприятии открытия парламента.

Напомним, еще осенью из-за проблем со здоровьем Елизавета II отсутствовала на церемонии чествования погибших в войнах