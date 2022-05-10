English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Елизаветы II впервые за 60 лет не было на открытии парламента Британии, ее заменил принц Чарльз

Елизаветы II впервые за 60 лет не было на открытии парламента Британии, ее заменил принц Чарльз

10 мая, 2022 вторник
15:01
Мир королева Елизавета

Королева Великобритании, которой в апреле исполнилось 96 лет, впервые за почти шесть десятилетий отсутствовала на открытии парламента

Об этом сообщает Reuters.


Преемник британского престола принц Чарльз и принц Уильям заняли центральное место на открытии парламента 10 мая. Они заменили 96-летнюю королеву Елизавету, которая пропустила грандиозное событие впервые за почти за шесть десятилетий.

Как передает Reuters, королева была вынуждена покинуть событие еще в понедельник из-за возобновления проблем с передвижением. Тогда ее сын, 73-летний принц Чарльз прибыл в Вестминстерский дворец, чтобы зачитать законодательную повестку дня правительства.
Чарльз, присутствовавший на открытии парламента вместе со своей матерью в последние годы, зачитывал каждый законопроект, начиная его словами "Правительство Ее Величества...".

Государственное открытие парламента – это событие огромного великолепия в Британии. Во время него традиционно королева едет на собрание в государственной карете в сопровождении конных солдат в церемониальной форме, в то время как Корона Императорского государства и другие регалии едут впереди отдельного дилижанса.

Сообщается также, что за свое 70-летнее правление королева пропустила торжественное мероприятие только дважды: в 1959 и 1963 годах, когда она была беременна сыновьями Эндрю и Эдуардом.

Елизавета II пропустила ряд публичных выступлений после того, как она была впервые госпитализирована в прошлом октябре из-за болезни, о которой СМИ пока ничего не известно.

Пока королю пришлось выдать "Патент писем", чтобы уполномочить Чарльза и Уильяма выполнять ее роль на конституционном мероприятии открытия парламента.

  • Напомним, еще осенью из-за проблем со здоровьем Елизавета II отсутствовала на церемонии чествования погибших в войнах

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
принц Уильям
Читайте также:
Ілля Самойленко, Азовсталь
8 мая, 2022 воскресенье
Мы заблокировали около 7 бригад противника – 15 тысяч врагов. Почти все силы РФ уехали, – офицер штаба защитников Азовстали
Путін
9 мая, 2022 понедельник
Речь Путина на параде в Москве – признак слабости, - Климкин
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
9 мая, 2022 понедельник
Враг начал использовать сверхопасные ракеты 60-х годов. Это свидетельствует о том, что Россия всеми силами экономит "Искандеры" и "Калибры". Колонка Сергея Согурца
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.4
    Покупка 31.4
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.99
    Продажа 33.79
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
10 мая
15:40
Россия исчерпала большую часть запасов высокоточного оружия, - Пентагон
15:32
В Луганской области оккупанты уничтожили магистральный газопровод: Северодонецк без газа
15:16
Илья Кива
Госизмена и публичные призывы к изменению границ Украины: обвинительный акт в отношении Ильи Кивы направили в суд
15:16
$195 млн за Мэрилин: картину Энди Уорхола продали в Нью-Йорке за рекордную сумму
15:04
Эксклюзив
Путинский режим в ловушке: как объявить мобилизацию, если россияне привыкли пить водку и смотреть войну по ТВ, - нардеп Наливайченко
14:41
Приват24
Пользователи ПриватБанка перечислили со счетов "Бонус+" 1 млрд грн в поддержку ВСУ
14:27
Россия переправляет награбленное в Украине зерно в Сирию и страны Ближнего Востока, - разведка
14:27
Что США делают для победы Украины и как "джавелины" повлияли на ситуацию на Донбассе в 2018 году
14:09
В Сумской области оккупанты обстреляли Белопольскую громаду с территории РФ
14:07
Эксклюзив
Вооруженные силы, ПВО Украины уничтожили столько самолетов и пилотов РФ, что Путин побоялся проводить авиационный парад в День победы, - нардеп Наливайченко
14:05
В Киев прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
14:04
Эксклюзив
Владимир Омелян
Если Америка захочет перестроить свою экономику на военную, то плохо будет не только России, но и Китаю, - дипломат Омелян
14:03
С Бучей, Ирпенем и Чернобаевкой: сборная Украины по футболу представила новую форму
13:57
У нас есть риски уподобиться врагу, – Юрий Журавель о выключении Еспресо из цифровой сети
13:36
Киев возобновит плату за проезд в общественном транспорте
13:33
Украинская экономика в 2022 году упадет на 30%, в 2023-м восстановится на 25% ВВП, – ЕБРР
13:27
Шестилетний ученик "Гончаренко центра" написал письмо Илону Маску: "Спасибо за "старлинки" для солдат, это важно для победы Украины"
13:26
Усик отобрал у Альвареса лидерство в рейтинге лучших боксеров мира
13:15
В Ирпень с рабочим визитом прибыл министр МИД Нидерландов Вопке Гукстра
13:08
Оккупанты заставляют воспитателей детсадов Донецка ехать в Мариуполь "для организации работы на местах"
13:05
Россияне крадут и вывозят оборудование из больниц и школ оккупированной Кременной, - Гайдай
12:45
В сюжете Al Jazeera показали вагон-рефрижератор, заполненный телами ликвидированных в Украине российских военных
12:45
В столице задержан киевлянин за хранение арсенала оружия и боеприпасов
12:30
Чтобы скрыть потери на войне, враг записывает убитых в список "без вести пропавших", – перехваченные разговоры
12:26
Парламент Литвы признал Россию террористическим государством
12:13
США выпустили монеты с сине-желтой украинской символикой
11:59
Глава МИД Литвы пояснил, почему отстранения Путина от власти будет мало
11:56
"Героев Украины" и "Василия Стуса": глава киевской подземки объявил результаты онлайн-голосования за переименование станций
11:52
Эксклюзив
Украине не подходит "постепенно душить" Путина, мы не хотим воевать годами, - дипломат Чалый
11:41
Шестой пакет санкций против России может быть принят на этой неделе, – госсек МИД Франции
11:29
Азовсталь
Россияне продолжают штурм Азовстали: бьют из бомбардировщиков, артиллерии, систем залпового огня и танков
11:12
Эксклюзив
Ситуация на Азовстали катастрофическая, единственный игрок на геополитическом поле, который может помочь - Турция, - один из руководителей "Азова"
11:03
Кулеба
Если выиграем битву за Донбасс, победой для Украины в войне с РФ будет освобождение остальных наших территорий, - Кулеба
10:58
В Украину за 9 мая прибыли 25 тыс. граждан, почти 23 тысячи – украинцы
10:52
Воюют с ЕС и НАТО: Россия меняет риторику пропаганды из-за военных неудач
10:36
Rutube
Сайт российского видеохостинга Rutube после кибератаки не подлежит восстановлению, - СМИ
10:28
В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров на торфяниках
10:12
В Изюме из-под завалов многоэтажки извлекли тела 44 жителей, - ОВА
10:12
В Киеве продлили работу городской электрички, а также возобновили курсирование еще двух троллейбусных и одного трамвайного маршрута
09:55
В Украине из-за полномасштабной вооруженной агрессии РФ погибли уже 226 детей, 416 получили ранения
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV