Об этом заявили в пресс-службе Букингемского дворца, сообщает The Guardian .

Борис Джонсон сложил полномочия перед Елизаветой II в замке Балморал, расположенном в шотландском городе Абердин.

Сразу после него резиденцию королевы должен посетить Лизз Трасс, которую члены Консервативной партии избрали новой главой правительства. Елизавета II официально назначит ее следующим премьер-министром Великобритании и попросит сформировать правительство.

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке . с должности премьер-министра.

5 сентября Лиз Трассизбрали новым премьер-министром Великобритании.

Борис Джонсон поздравил Лиз Трасс с избранием новой главой правительства Великобритании и призвал однопартийцев по Консервативной партии к ее поддержке.

6 сентября Борис Джонсон в последней речи перед сложением полномочий назвал одним из своих достижений эффективное противодействие российскому диктатору Владимиру Путину в агрессивной войне против Украины.

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