Елизавета II приняла отставку Джонсона с поста премьера Британии
Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона с должности премьер-министра
Об этом заявили в пресс-службе Букингемского дворца, сообщает The Guardian .
Борис Джонсон сложил полномочия перед Елизаветой II в замке Балморал, расположенном в шотландском городе Абердин.
Сразу после него резиденцию королевы должен посетить Лизз Трасс, которую члены Консервативной партии избрали новой главой правительства. Елизавета II официально назначит ее следующим премьер-министром Великобритании и попросит сформировать правительство.
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