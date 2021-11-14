Елизавета II повредила спину
Из-за неудовлетворительного состояния здоровья британская королева Елизавета II в воскресенье, 14 ноября 2021 года, отсутствует на церемонии чествования погибших в войнах
Подробности приводит Еспресо.TV .
Королева Елизавета II должна была возвратиться на публику. Но еще не в этот раз.
После ночи в больнице в октябре и недельного отдыха и, наконец, пропустив климатический саммит COP26 в Глазго, 95-летняя королева Великобритании Елизавета II должна была вновь появиться на публике во время траурной церемонии в воскресенье, 14 ноября, в Лондоне. Но по состоянию здоровья ей пришлось отказаться.
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"Королева, повредив спину, решила, что не сможет посетить сегодняшнюю воскресную службу памяти. Ее Величество разочаровано тем, что вынуждено пропустить церемонию", - говорится в заявлении Букингемского дворца, которое цитирует France.info.
Букингемский дворец уверял в четверг, 1 ноября, что монархиня имела "твердое намерение" приобщиться к церемонии памяти жертв войн, после того как по совету врачей и пришлось отказаться от участия в нескольких мероприятиях в последние недели. Она должна была присутствовать с балкона МИД.
- Напомним, поздравительное слово королевы для участников климатического саммита ООН COP26 в Глазго (Шотландия, Великобритания) демонстрировалось в видеозаписи. При этом дата в кадре не была показана.
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